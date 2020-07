Mange nordmenn allerede i gang med svenskehandelen

Like før klokken 10, en drøy time etter åpningstid ved Charlottenbergs Shoppingcenter i Värmland, var køen begynt å danne seg ved både Systembolaget og Maxi Mat.

– Det har vært kø, men det har gått veldig fint. Vi har fått hjelp av vektere og senterets personell for å sørge for at alle kommer trygt inn, sier butikksjef ved Systembolaget i Charlottenberg Angelica Almlöv til NTB.

Hun legger til at de er nøye med å følge helsemyndighetenes regler.

– Jeg tror det kommer til å flyte bra på utover dagen. Vi har fylt på med varer, så det føles godt. Vi er vant til å jobbe og ha mye folk, så vi synes dette er flott.

Butikksjef Anglica Almlöv på Systembolaget i Charlottenberg Shoppingcenter. Foto: Annika Byrde / NTB scanpix

Tidlig ute

En av kundene som triller en handlevogn ut av Systembolaget, er Anita Kristoffersen. Hun er veldig positiv til at grensene igjen er åpnet.

– Jeg ble veldig glad da nyheten kom. Vi har jo ikke vært her siden januar. Men jeg trodde egentlig pågangen skulle være enda større, sier hun.

Anita Kristoffersen ved Charlottenberg Shoppingcenter. Foto: Annika Byrde / NTB scanpix

Fra Systembolaget går veien videre til matbutikken, og Kristoffersen er spent på utvalget.

– Vi hørte på radioen at de hadde problemer med å fylle opp kjøttdisken, så vi får se. Kanskje det bare blir noen pølser, ler hun.

Husk pass

Fredag advarte Tolletaten at de ventet lange køer ved grensa. De presiserte også at personkontrollen på grensa fortsetter.

– Ja, deler av Sverige har jo blitt grønt, men resterende av Sverige er rødt. Det betyr at personkontrollen vil fortsette. Regjeringen fraråder reiser til utlandet. Hvis mange reiser til utlandet i morgen, så vil det bli kø ved retur. Det er ikke tvil om det, sa fungerende seksjonsleder Bjørn Hansrud ved Tolletaten i Kongsvinger til Glåmdalen.

Dermed vil alle på svenskehandel bli kontrollert på vei tilbake til Norge. Det betyr også at alle som reiser over grensa, må ha pass. Hansrud advarer også om at de vil ha mulighet til å kontrollere også mindre veier som krysser grensa.

