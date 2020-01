Mange branner over hele landet nyttårsaften

Politi- og brannvesen flere steder i landet meldte om flere lyng- og gressbranner i minuttene etter midnatt, og det brant også i flere hekker, garasjer, biler og boliger.

I Hokksund og Fredrikstad satte fyrverkeri fyr på hekker og på Kadettangen i Bærum brant det i plattingen av stupetårnet.

I Os er en mann pågrepet og siktet for å ha startet en boligbrann. Til Bergens Tidende sier operasjonsleder Knut Dahl Mikkelsen i Vest politidistrikt at de mistenker at mannen knuste en rute inn til huset før han skjøt fyrverkeri inn i stuen.

Ingen ble skadd i brannen, men boligen er ifølge politiet ubeboelig. Sju personer ble evakuert.

24 evakuert

I Bergen ble 24 personer evakuert som følge av en brann i en enebolig i Fyllingsdalen. Ifølge NRK er fire personer sendt til legevakt, men skal ikke være alvorlig skadd.

Statskanalen skriver like over klokken 6 at brannvesenet sliter med et trangt og uoversiktlig boligområde, og at de ikke har kontroll på brannen. Boligen er overtent.

Nødrakett traff fritidsbolig

I Svolvær i Nordland ble det meldt om brann som følge av en nødrakett.

– Politipatruljen hadde tatt oppstilling på Svinøya for å bivåne fyrverkeriet i Svolvær. Ble oppmerksom på en nødrakett som var avfyrt vannrett og passerte dem i hodehøyde. Denne raketten traff så en fritidsbolig der kledningen tok fyr, skriver politiet.

To menn er pågrepet som følge av hendelsen.

Det brant også i et hus i Kyrkjebø i Sunnfjord like over klokken 3 natt til onsdag. Det befant seg ingen personer i huset, men Vest politidistrikt meldte om spredningsfare til en nærliggende fjøs med dyr, og flere hester ble evakuert. I tillegg ble nabohus evakuert da spredningsfaren utviklet seg. Huset det brenner i kan ikke reddes.

Måtte stanse fester

Vest politidistrikt meldte 20 minutter over midnatt at de var blitt varslet om at en mann på Åstveit i Åsane hadde fått skader i ansiktet av fyrverkeri.

– Politi og ambulanse rykket ut. Mannen ble fraktet Haukeland sykehus med mindre skader i ansiktet, skriver politiet

Flere fester med ungdommer og mindreårige gikk over styr og måtte oppløses av politiet. I Tromsø måtte politiet blant annet oppløse en fest i seilforeningens lokaler av hensynet til helse og sikkerhet for de 80 gjestene, mange overstadig mindreårige.

Øst politidistrikt forteller om mange oppdrag i forbindelse med ordensforstyrrelser i byen og i private hjem.

– Det har vært en veldig hektisk natt med ordensforstyrrende atferd. Heldigvis har det ikke vært noen tilfeller av alvorlig personskade, sier operasjonsleder Terje Marstad til NTB. (NTB)