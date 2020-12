Mange ber om hjelp i jula: – Jeg får så mange hjerteskjærende historier

Heidi Ødegård Lien (41) har huset fullt av bøker hun ikke får lest eller som bare blir liggende. Selv er hun en lesehest, og derfor tenkte hun at det kunne være en fin gave for mange. Hun la ut et innlegg på sin private instagram-profil med tilbud om gratis bøker til jul.

– Jeg fikk tilsendt så mange fine og rørende historier, så jeg tenkte jeg skulle ta det litt videre, sier Lien.

Flere ber om hjelp

Lien er ikke alene om å ønske og hjelpe andre i jula. På finn.no ligger det i skrivende stund 107 annonser ute der folk tilbyr hjelp i form av mat, gaver eller penger. Men det er også mange som har lagt ut annonser hvor de selv søker hjelp. Det finnes 300 annonser under søket «Ønsker hjelp i julen». Mange av dem er anonyme, og mange ber om hjelpjulegaver til barna.

Heidi Ødegård Lien la selv ut en annonse på finn.no med tittelen «Trenger du litt hjelp i julen?». I annonsen tilbyr hun både klær, utstyr, bøker og leker. Responsen var stor.

– Jeg har blitt kontaktet av barnefamilier, par og enslige voksne. Det er fortsatt mange som kontakter meg, og jeg kjenner det er vanskelig å stoppe når jeg først er i gang, men vi kan ikke hjelpe alle.

Heidi Ødegård Lien ønsker å bidra til at mennesker i vanskelige situasjoner også kan få en fin jul. Foto: Privat.

Ber om ønskeliste

Etter en stund begynte Lien å oppfordre de som tar kontakt til å sende en ønskeliste, så hun kunne se om familien hennes kan bidra med noe på listen.

– Jeg har begynt å be om ønskelister. Da kan jeg snakke med vennene mine og høre rundt. Det er fint å vite at det vi gir, faktisk blir tatt i bruk, sier hun.

Hun har sendt ut klær som familien ikke har bruk for, gaver de har handlet inn, mat og gavekort.

– Vi skal være så glade for at vi har det som vi har det. Vi har fått mange hjerteskjærende historier, sier Lien

Får spesifikke ønsker

Lien har blitt kontaktet av folk i mange ulike situasjoner, men de fleste som kontakter henne er barnefamilier. Hun har opprettet en egen annonse for dem. Som førskolelærer og tobarnsmor har barn alltid stått Liens hjerte nært.

– Det er så lett å relatere til, fordi jeg selv har to døtre. Noen mangler det helt grunnleggende, som mat og klær til barna. For dem spiller det ingen rolle hva de får, alt hjelper og de er takknemlige uansett, sier hun.

Men hun opplever også å få svært spesifikke ønsker, som kaffekapsler. Da blir det lett å prioritere dem som ikke har råd til poteter, sier hun.

Måtte be om hjelp

Blant alle dem som selv har bedt om hjelp i jula, er Sylvia Langhelle (45). Langhelle forteller at hun får AAP-støtte fra NAV, men den dekker så vidt husleia. Med tre barn strekker det ikke til. I år søkte hun om nødhjelp og julehjelp hos NAV, men fikk avslag.

– Jeg var så langt nede. Jeg hadde sett disse annonsene på finn.no, og måtte gå noen runder med meg selv før jeg opprettet en egen, for jeg har aldri gjort det før, sier Langhelle.

Aller helst vil hun klare seg selv. Hun er vant med å være den som hjelper andre, ikke den som selv ber om hjelp, forteller hun.

– Det føles jo på en måte litt feil, for jeg ønsker å klare meg selv og det er fryktelig vanskelig å be om hjelp, sier Langhelle.

– Men du verden så snille folk er.

Sylvia Langhelle synes det er vanskelig å be om hjelp. Foto: Privat.

Gleder seg til jul

Annonsen hennes har gitt stor respons.

– Folk har vippset meg penger, gitt meg mat, gavekort og gavekurver med gaver til både barna mine og meg. Dette kan vi klare oss på til langt ut i januar eller februar, tror jeg, sier hun.

Langhelle forteller at for første gang på lenge gleder hun seg til jul, for i år kan hun slappe av. Hun er veldig takknemlig overfor alle som har hjulpet henne.

– Det er sjelden jeg er målløs. At vilt fremmede mennesker har en så stor omsorg for folk som trenger hjelp, er helt utrolig. Jeg tror koronaen har gjort at folk tenker mer på andre, den har gitt litt mer varme til samfunnet.

– Men jeg skulle ønske at folk brydde seg ellers også, ikke bare i desember, sier hun.

Får perspektiv i retur

Også Heidi Ødegård Lien tror koronasituasjonen kan ha brakt folk nærmere hverandre.

– Fordi alle har måttet stoppe opp litt og kjenne på hvordan det er å slite. Samtidig vet jeg at mange lengter tilbake til det normale og at mange må være alene i år, sier Lien.

Lien har svart alle som har kontaktet henne. Enkelte har tilbudt snømåking eller annen form for hjelp i retur. Det gjør henne rørt.

– Vi får så fine svar. Det er det som er lønnen, sier hun.

