Av Kristian Skårdalsmo

Etter et svært skuffende lokalvalg for de fire regjeringspartiene er det ingen lysning å spore i oktobermålingene, om vi skal legge nettstedet Poll of polls' gjennomsnitt for de nasjonale målingene til grunn.

De fire regjeringspartiene Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og KrF får til sammen 58 mandater, viser beregningen. Flertall krever som kjent 85 mandater i Stortinget.

Samtidig viser gjennomsnittet at en regjering med Arbeiderpartiet og Senterpartiet vil kunne få flertall ved å samarbeide enten med Rødt, SV eller Miljøpartiet De Grønne.

Høyres svakeste på nesten ti år

For Solbergs eget parti Høyre er oktober den svakeste måneden siden november 2009. Det største regjeringspartiet får støtte fra 21,0 prosent av velgerne og ville fått 37 mandater på Stortinget.

Samtidig frister både Venstre og KrF tilværelsen under sperregrensen og får bare inn to representanter hver, ifølge oktober-snittet.

Ett år etter sitt dramatiske veivalg har KrF 3,6 prosent av velgerne i ryggen, mens et Venstre preget av kamp om lederposisjoner i snitt får støtte fra 3,4 prosent av de spurte.

Med velgerstøtte på 9,8 prosent tipper Fremskrittspartiet igjen under 10 prosent og ville fått inn 17 representanter på Stortinget.

Høyre og Fremskrittspartiet har regjert sammen siden 2013. Venstre gikk inn i regjeringen i januar i fjor, mens KrF kom om bord i januar i år. Regjeringen har nå flertall i Stortinget.

Sp fosser videre fram

På rødgrønn side har mange partier grunn til å juble, og for Senterpartiets leder Trygve Slagsvold Vedum vil oppturen tilsynelatende ingen ende ta.

Partiet får støtte fra 17,3 prosent av velgerne, det høyeste nivået siden Poll of polls startet med sine gjennomsnittsmålinger i januar 2008. Sp er dermed med klar margin landets tredje største parti.

Samtidig tangerer MDG sin bestenotering fra forrige måned med 6,7 prosents oppslutning, noe som vil gi partiets ene stortingsrepresentant selskap av elleve til hvis dette blir valgutfallet i 2021.

Arbeiderpartiet får en ny svak måned med 23,6 prosents oppslutning, men vokser noe sammenlignet med september. SV får støtte fra 7,3 prosent av velgerne, mens Rødt for ellevte måned på rad kommer over sperregrensen med 4,6 prosent i snitt.

En Sp/Ap-regjering ville ut fra oktobertallene fått 78 mandater. En slik regjering vil dermed ha flertall sammen med enten MDG (12 mandater), SV (13) eller Rødt (8).