Mads og Kamilla fikk begge pleiepenger for å pleie sin syke sønn Victor Elliot (3), som de visste skulle dø. Da Victor Elliot gikk bort den 10. april i år, fikk Kamilla beholde pleiepengene i tre måneder, mens Mads mistet retten til pengene på dagen. Årsaken var treårsgrensen, som gjaldt i den gamle pleiepengeordningen de to gikk på.

Etter reformen fra 2017, ble det slik at alle mistet pleiepengene på dagen når barnet dør, uansett hvor lenge man har gått på pleiepenger.

– Jeg tror at de som har bestemt dette, ikke skjønner konsekvensene. For hvis de skjønner konsekvensene, så er de kyniske, sa Mads til FriFagbevegelse.

Ropstad: – Vi skal ikke ha det sånn

Fredag annonserte barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad at KrF har fått gjennomslag i regjeringen for å gjøre om på ordningen.

– Mads og Kamillas historie rørte ved mange. Vi skal ikke ha det sånn. Ingen kan gi foreldre som mister sitt barn barnet tilbake, men vi kan lage ordninger som har plass til de menneskene de er til for, sa Ropstad i sin tale til KrFs landsstyre.

Forslaget må formelt gjennom høring før det blir vedtatt, men det er enighet i regjeringen om å gjeninnføre ordningen med at foreldre som har stått på pleiepenger i mer enn tre år, skal få tre måneder utbetalt etter barnets død. I tillegg skal foreldre som har stått mindre enn tre år på pleiepenger, som Mads, få seks uker utbetalt i etterkant. Det samme gjelder de som har graderte pleiepenger. De seks ukene er det samme som gjelder for barnetrygd og foreldrepenger når et barn dør.

– Jeg er veldig glad for at jeg kan fortelle at regjeringen har bestemt at det ikke lenger er flere foreldre som skal få beskjed fra Nav om at pleiepengene opphører fra den dagen barnet dør, sa Ropstad til landsstyret.

– En seier for Løvemammaene

Mads og Kamilla forteller til FriFagbevegelse at de gråt da de hørte det Ropstad sa om sønnen deres i talen til landsstyret.

– Han snakket om Victor Elliot på en rørende og verdig måte, sier Kamilla.

– Jeg synes det er flott at politikerne hører etter og prøver å få fortgang i saken. At de erkjenner at foreldre som har mistet et barn, står i noe helt spesielt. Vi må få lande på beina etterpå.

De to er glade for at deres historie bidro til å løfte saken, selv om det har vært tøft å snakke om så kort tid etter.

– Hvis vi kan hjelpe andre foreldre, så er det verdt det, sier Mads.

Dedikerte seieren til Victor Elliot

Mads ser det som en seier for organisasjonen Løvemammaene, som jobber for rettighetene til alvorlig syke barn og deres foreldre.

– Denne seieren dedikeres til superhelten Victor Elliot, skriver de på Facebook.

Mads kunne likevel ønske at også de som har fått pleiepenger i mindre enn tre år, får full uttelling i tre måneder etter et dødsfall.

– Vi hadde nok håpet på at det ble likestilt. Men det er en flott seier for nå, sier han.

SV: Vil ha det likt for alle

Endringen kommer etter at SV torsdag la fram et forslag i Stortinget om å gjøre om på denne delen av pleiepengeordningen. SVs forslag gir alle foreldre rett til tre måneder utbetalt i etterkant.

– Det er bra at regjeringen retter opp feilene sine, men å gå tilbake til et kunstig skille mellom om man har hatt støtte i tre år eller to år og elleve måneder når barnet dør, er helt uforståelig når vi vet hvor urettferdig det slår ut, sier Lysbakken til FriFagbevegelse.