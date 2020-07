Når vi åpner grensene mot flere land, må vi være forberedt på en liten økning i smitten i det norske samfunnet, understreker FHIs Frode Forland.

– Vi har alle et ansvar for at økningen i smittespredningen blir minst mulig, sa fagdirektør Frode Forland i Folkehelseinstituttet på fredagens pressekonferanse om endring i reiserådene.

Innbyggerne i store deler av Europa vil nå kunne reise til Norge uten krav om innreisekarantene ved ankomst til landet. Forland ber Norges befolkning fortsette den felles innsatsen for å begrense smittespredningen som har foregått gjennom våren.

