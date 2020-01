Per Olaf Lundteigen er en av flere stortingspolitikere som har vært til stede under den åpne høringen om Nav-skandalen torsdag og fredag.

Lundteigen, som sitter i arbeids- og sosialkomiteen for Senterpartiet, er tydelig på hvem han mener har ansvaret for det som omtales som den største rettsskandalen i etterkrigstiden.

– Det er opplagt at ansvaret for selve rettsskandalen og alle som har sittet i fengsel, er nåværende statsråd og nåværende leder i Nav, sier Lundteigen til Dagsavisen etter at Nav-direktør Sigrun Vågeng har gitt sin forklaring for kontroll- og konstitusjonskomiteen fredag formiddag.

Der innrømmet hun blant annet at Riksadvokaten burde blitt informert om Nav-skandalen langt tidligere.

Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H) skal forklare seg for kontrollkomiteen senere i dag.

Skal diskutere saken til uka

Ifølge Lundteigen skal Senterpartiets stortingsgruppe ta stilling til hvilke konsekvenser Nav-skandalen bør ha for Hauglie og Vågeng allerede tidlig neste uke.

– Jeg har et råd til dem, men jeg vil ikke si hva, sier Lundteigen.

Per Olaf Lundteigen er til stede under Nav-høringen. Foto: NTB Scanpix

Sp-toppen forteller at han for sin egen del har fått avklart hva saken dreier seg om og hvor skylden bør plasseres.

Fire spørsmål er relevante, mener han:

* Hvem er ansvarlig? Det mener Lundteigen er Hauglie og Vågeng.

* Hvordan er vi kommet i denne situasjonen? Her viser Lundteigen til EØS-avtalen og alle samfunnskonsekvensene den brakte med seg, og behovet for å endre lovverket slik at disse konsekvensene tydelig kom fram.

* Hvilke konsekvenser får dette for de midlertidige velferdsytelsene våre? Her trengs det en presisering, mener Lundteigen.

– Disse ytelsene kan nå gis til alle som oppholder seg i EU/EØS-territorier. Det må bety at siden ytelsene er basert på plikter og rettigheter, må pliktene presiseres tydeligere.

* Hvordan skal Nav settes i stand til å følge opp disse pliktene?

– Her står vi overfor en enorm endring, sier Lundteigen.

Peker på Støre

Sp-politikeren mener trygdeskandalen er del av en større fortelling som strekker seg tilbake til 1994, da EØS-avtalen ble innført i Norge. Her har Ap-leder og tidligere utenriksminister Jonas Gahr Støre spilt en nøkkelrolle, ifølge Lundteigen. Støre forklarte seg for kontrollkomiteen torsdag.

– Den som har fulgt den prosessen lengst av de som har vært inne til høring, er Jonas Gahr Støre. Han har virkelig sett at konsekvensene av EØS-avtalen ikke er tatt inn i norsk lov på en måte som hele det norske apparatet har tatt hensyn til, slik at vi nå er kommet i denne situasjonen, sier Lundteigen.

Støre har på sin side avvist at Utenriksdepartementet hadde noe faglig ansvar for innføringen av den nye trygdeforordningen i 2012.

