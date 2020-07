– De jeg har snakket med, er jo veldig rystet. Det verste er at det er barn involvert. Det gjør et sterkt inntrykk på folk. Det er mange tragiske hendelser i løpet av et år, og det er mye som kan skje. Men når det er barn inne i bildet, er det ille, sier ordfører Ragnhild Bergheim (Ap) til NTB.

Siden søndag morgen har kommunenes psykososiale team vært tilgjengelig og i aktivitet. Familie og nære relasjoner til de involverte i hendelsen får tilbud om oppfølging fra kriseteamet.

Mandag fra klokka 12 og 16 vil kommunens kriseteam være tilgjengelig i Kunstsalen i 1. etasje i Lørenskog hus for alle som har behov for å snakke med noen, skriver Lørenskog kommune på sine nettsider.

– Gjør inntrykk

Kriseteamet vil også være tilgjengelig på telefon mellom klokka 9 og 15 på hverdager.

– Det er et tilbud til personer som har relasjoner til familien, men som vi i dag ikke vet om. Det er også til andre som har behov for å snakke, sier Bergheim.

På grunn av det store medietrykket tror Bergheim at mange av kommunens innbyggere har fått med seg saken.

– Det er klart at en slik hendelse gjør sterkt inntrykk, sier hun.

Ukjent alder

Det var søndag morgen at to barn ble funnet døde og deres mor ble funnet kritisk skadd i Lørenskog på Romerike. Det var melding om en lekkasje fra et utløst sprinkleranlegg som fikk politiet til å rykke ut til leiligheten.

Politiet siktet barnas far etter hendelsen, men han ble løslatt søndag kveld. Politiet har opplyst at mistanken mot ham er svekket. Det er ukjent hva han er siktet for.

Politiet har ikke ønsket å opplyse om barnas alder. Moren er innlagt på Ullevål sykehus og er utenfor livsfare.

Preget av saken

Faren kom selv til åstedet og ble da tatt hånd om av politiet. I avhøret har han sagt at han ikke har noe med hendelsen å gjøre.

– Man kan knapt sette seg inn i hvordan det er å få en sånn beskjed. Det er svært heftig, det er klart det, sier Svensson.

De to barna ble funnet døde i en leilighet i Lørenskog søndag morgen. Politiet rykket ut til leiligheten etter at de klokken 8.30 fikk melding om en mulig brann. Da de kom fram, fant de to livløse barn og en skadd mor.

Moren skal avhøres

– Det ble forsøkt gjenoppliving av barna, men det ble raskt klart at livene deres ikke sto til å redde. Dødsårsaken er ukjent, sa politiadvokat Sonika Sharma-Sundheim i Øst politidistrikt på en pressekonferanse søndag kveld.

Politiet ønsker ikke å opplyse om barnas alder.

Moren er innlagt på Ullevål sykehus og er utenfor livsfare.

– På grunn av sakens omstendigheter etterforskes den som drap. Det er naturlig at politiet tar avhør av moren. Det har ikke latt seg gjøre per nå på grunn av hennes helsetilstand, sa politiadvokaten på pressekonferansen.