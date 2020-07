Av Roy Ervin Solstad, FriFagbevegelse

Fellesforbundet starter allerede mandag 3. august med industrioverenskomsten, det såkalte frontfaget. Så går det slag i slag helt til partene i overenskomsten for jordbruks og gartnerinæringen starter sitt tariffoppgjør 27. oktober som de siste.

Vant til tøffe oppgjør

Leder i Fellesforbundet, Jørn Eggum, forventer at årets forhandlinger skal gå som normalt, til tross for at de er forskjøvet på grunn av koronakrisen.

– Jeg mener denne situasjonen har synliggjort hvor viktig jobb våre folk gjør, om det er knyttet til transport, reiseliv, industri eller andre sektorer. Vi har forhandlet i krevende situasjoner før og skal klare det i år også, sier han.

I mange bransjer er det forventninger om et realt lønnsløft, og Eggum bekrefter at kravene som ble stilt før koronakrisen vil danne utgangspunkt for forhandlingene denne høsten.

– Jeg kan ikke gi noen garantier, men jeg kan love at vi vil kjempe for dem som sitter nederst ved bordet. De som har kjent mest på de økonomiske konsekvensene skal ikke komme dårligere ut i lønnsoppgjøret. Det er snakk om omfordeling og grunnleggende solidaritet. Regjeringens kutt i formuesskatt hjelper ikke vanlige folk for å si det slik, påpeker han.

Vil ikke spå

Eggum avviser at det vil være uansvarlig av Fellesforbundet ikke å justere sine krav i den situasjonen man er i nå.

– Vårt mandat fra LOs representantskap står seg godt i dagens situasjon. Vi skal oppdatere avtaler, sikre trygge faste jobber og kjøpekraften. Det som vil være uansvarlig er å ta fra folk lønn som holder hjula i gang og gir mat på bordet, sier han.

– Hvis du skal spå, hvilke av årets oppgjør tror du det vil bli vanskeligst å lande?

– I oppgjør spår man ikke, man forhandler, sier Eggum bestemt.

Bråkete oppgjør

En som derimot vil spå om vanskelige oppgjør, er lederen for bransjerådet for buss, Per Ole Melgård.

I bussbransjen har det vært store forventninger til årets oppgjør. Ikke minst fordi årets oppgjør er det første der transportarbeiderne ikke lenger er i et eget forbund, men er en del av et langt større Fellesforbund.

Statistikken viser også at mens målet med bussbransjeavtalen som ble innført for over ti år siden, var at de ansatte skulle nærme seg gjennomsnittlig industriarbeiderlønn, har utviklingen gått andre veien.

Nå ligger bussjåførene rett over grensen for å få lavlønnstillegg. Melgård mener at koronakrisen ikke skal gi arbeidsgiverne mulighet til å løpe fra det de lovte da bussbransjeavtalen ble innført.

– Mine forventninger til årets oppgjør er at løftene fra arbeidsgiverne våre blir innfridd, men koronakrisa vil påvirke oppgjøret fordi arbeidsgiverne vil si de ikke har noe som helst å gi oss. Motivasjonen er stor for å hente ut det vi skal ha, så det kommer til å bli et bråkete oppgjør, sier en ferierende bransjerådsleder til Magasinet for fagorganiserte.

Datoene

Her er de datoene som foreløpig er spikret som oppstart for forhandlinger om nye tariffavtaler.

3. august: Industrioverenskomsten

6. august: Fellesoverenskomsten for Byggfag

10. august: Overenskomsten for Byggeindustrien

31. august: Speditørtariffen

31. august: Havne- og Terminaloverenskomsten

31. august: Schenkeravtalen

2. september: Overenskomst for miljøvirksomheter (MEF)

2. september: Bussbransjeavtalene NHO og Spekter

2. september: Fellesoverenskomsten for treforedlingsindustrien

2. september: Grossistoverenskomsten (Virke)

7. september: Riksavtalen

8. september: VTA-overenskomsten

8. september: Transportselskaper i Norge og Gods NHO/NLF

8. september: Biloverenskomsten

11. september: AMB overenskomsten

21. september: Havbruksoverenskomsten

22. september: Kranoverenskomsten

22. september: Overenskomst for aviser, avistrykkerier og pakkeri

22. september: LKAB

22. september: Oljeavtalen (NHO)

6. oktober: Overenskomst for asfaltarbeid og veivedlikehold

7. oktober: Avisbudavtalen

9. oktober: Oljeavtalen

13. oktober: Naturbruksoverenskomsten

14. oktober: Miljøbedrifter i Norge (NHO)

14. oktober: Grafisk sivil (Trykk, kartonnasje, bok og serigrafisk)

27. oktober: Overenskomsten for jordbruks- og gartnerinæringen

