Hans Christian Gabrielsen gir uttrykk for å være utålmodig og at det nå haster med å få en avgjørelse på plass. Permitteringsordningen ble utvidet i vår på grunn av koronapandemien, men perioden løper ut i oktober.

Representanter fra arbeidsliv og næringsliv var samstemte i sin melding til regjering om at de ønsker ordningen utvidet til 52 uker. Onsdag møtte de tre statsråder til samtaler om temaet.

– Den beslutningen burde allerede vært på plass før sommeren. Det sier seg selv at den er overmoden, så nå forventer jeg at regjeringen tar beslutningen i løpet av veldig, veldig kort tid, sier Gabrielsen til NTB.

Vurderer oppsigelser

Også NHO er bekymret for at det kan gå mot unødvendige oppsigelser og er opptatt av å sikre forutsigbarhet. NHO-direktør Ole Erik Almlid opplever regjeringen som lydhøre.

– Jeg antar det kommer svar i løpet av noen dager, sier han.

Både LO og NHO påpeker at det å gå til oppsigelser kan dreie seg om lange prosesser. Selv om permitteringsperioden utløper i oktober, er det mange bedrifter som allerede nå sitter og vurderer oppsigelser.

Arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen (H) vil ikke antyde når avgjørelsen kommer, men gjorde det klart at det er snakk om kort tid.

Ny arbeidsgiverperiode

Én mulighet er at bedrifter må dele byrden ved at det kommer en ny arbeidsgiverperiode. Da vil arbeidsgiver måtte dekke lønn for de ansatte i et visst antall dager før en ny permitteringsperiode kan starte.

– Vi har sagt til Stortinget at hvis det blir aktuelt med ytterligere forlenget permitteringsperiode, vil vi se på ny arbeidsgiverperiode. Det gjelder fortsatt, sier Isaksen.

LO-lederen viser til at et slikt grep ble tatt både under finanskrisen og under oljeprisfallet.

– Vi får ta en diskusjon på om vi skal ha det og i så fall varigheten. Det er viktig å ikke legge for stor økonomisk byrde på bedriften, sier han.

Næringsrettede krisepakker

LO og NHO hadde følge med representanter fra Virke, Unio, KS, Akademikerne, Spekter, YS, SMB og Norges Rederiforbund for å gi innspill til regjeringen på møtet onsdag.

– Vi ser at aktiviteten har gått oppover, men det betyr ikke at krisen er over. Det har gått igjen fra alle parter i dag, sier finansminister Jan Tore Sanner (H) etter møtet.

Situasjonen ser annerledes ut i høst enn den gjorde i vår, da store deler av landet var stengt ned. Nå er det enkelte næringer som rammes hardt, og det vil derfor være viktig å finne kompensasjonsordninger som er mer spesifikt innrettet, lød innspillene.

Sanner peker på eksportnæringen, som nå merker den tydelige internasjonale nedgangen. Europa kan få en nedgang i BNP på 10 prosent i år, påpeker han.

– Vi er en liten, åpen økonomi og er avhengig av internasjonale markeder, sier Sanner.

– Det andre er reiseliv, konferansemarkedet og kultur. Der ser vi at det vil være utfordringer, legger han til.

