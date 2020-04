LO-sjefen: – Det er beksvart

Av Johan Falnes

Vi møter Gabrielsen på kontoret i åttende etasje i Folkets Hus i Oslo. Der har han nå en fersk analyse fra LOs økonomer liggende på skrivebordet. Og det er ingen lett påskelektyre det er snakk om.

Usikkerheten er enorm. Men går det som LO frykter, kan arbeidsledigheten ende på 5,8 prosent i år og 6,2 prosent neste år.

– Det er veldig bekymringsfulle tall, sier Gabrielsen.

– Jeg har aldri sett noe tilsvarende i norsk arbeidsliv. Det er beksvart.

Les også: Vedtok kontantstøtte til bedrifter: – Tar ikke nok hensyn til arbeidsfolk

Rammer skjevt

LO-lederen tror krisen nå kan føre til økt ulikhet i Norge.

– Det jeg frykter mest av alt, er at krisen vil gjøre situasjonen vanskeligere for de mest sårbare gruppene, sier han.

Gabrielsen viser til at andelen dagpengesøkere har økt særlig mye blant dem med lav utdanning.

Tallene viser også at familier med lav inntekt er overrepresentert blant dagpengesøkerne.

LOs bekymring er nå at de med lav utdanning vil stå svakt i et arbeidsmarked med økt konkurranse om jobbene. Flere kan bli skjøvet ut av arbeidslivet og over på helseytelser.

Samtidig kan arbeidslivet bli mer todelt, med et større innslag av midlertidige ansettelser og innleid arbeidskraft.

Les også: Folk som er for syke til å jobbe, har null i inntekt nå, advarer leder av AAP-aksjonen

Som sement

Det som trengs, fastholder Gabrielsen, er derfor kraftfulle tiltak for å få folk i jobb igjen.

Innrettes politikken feil, frykter han at arbeidsledigheten kan bite seg fast på et farlig høyt nivå.

– Ledighet er litt som sement. Den er lett å flytte på mens den er våt, men når den begynner å stivne, er det mye vanskeligere å gjøre noe med det, sier Gabrielsen til NTB.

LO-lederen har tre bestillinger til Stortinget og regjeringen:

* Staten, fylkene og kommunene må gå igjennom skuffer og skap for å finne prosjekter som kan skape ny aktivitet. Det kan være oppussing av offentlige bygg, utbygging av jernbane og sykkelveier eller opprustning av gamle tunneler, foreslår han.

* En målrettet pakke må legges fram for å få aktiviteten opp i olje- og gassnæringen og i leverandørindustrien og verftsindustrien langs kysten.

* Politikerne må bruke anledningen til å framskynde det grønne skiftet, for eksempel ved å sette i gang med CO2-rensing, produksjon av hydrogen og bygging av flytende havvind.

– Vi vet at det fins gryteklare prosjekter som kan settes i gang, sier LO-lederen.

Sosial profil

Samtidig må politikerne passe på så de ikke mister den sosiale profilen i krisetiltakene av syne, advarer Gabrielsen.

Han sier han er «jævlig skuffa» over at Stortinget ikke klarte å nå enighet om at de som mottar pengehjelp gjennom den nye kompensasjonsordningen for kriserammede bedrifter, som ble vedtatt denne uka, ikke får ta ut utbytte eller si opp ansatte.

– Når fellesskapet stiller opp med så store milliardbeløp, mener jeg det er helt rimelig at fellesskapet også stiller noen krav til dem som skal motta det, sier Gabrielsen.

– Men jeg registrerer at her ville stortingsflertallet det annerledes, sier han.

(©NTB)