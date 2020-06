Av Ida Bing, Fri Fagbevegelse

LO og NHO tror det blir masseoppsigelser om kort tid hvis ikke regjeringen utvider permitteringsperioden uten lønnsplikt til 52 uker.

– Det holder ikke å se an situasjonen over sommeren, da er det for sent, mener LO-leder Hans-Christian Gabrielsen.

Brev til statsministeren

Sammen med administrerende direktør i NHO, Ole Erik Almlid, har de to sendt brev til statsminister Erna Solberg og arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen (H), der de ber dem forlenge permitteringsperioden fra dagens 26 uker.

– Det jeg hører fra de tillitsvalgte i bedrifter jeg har snakket med, og rapporter fra forbundene, er at det kommer oppsigelser dersom man ikke får endret regelverket veldig raskt, sier Gabrielsen til FriFagbevegelse.

Regjeringen har tidligere revidert nasjonalbudsjettet og ble enige med FrP om å forlenge permitterings- og dagpengeperioden til ut oktober. LO og NHO mener perioden må være på ett år.

– Permitteringsperioden må utvides, og det må skje så raskt som mulig. Utvides ikke ordningen, må bedrifter sende ansatte ut i et knalltøft arbeidsmarked, samtidig som bedriftene mister verdifull kompetanse de trenger når de skal komme i gang igjen, sier Almlid i NHO.

Les også: Regjeringen får flertall for å skjerpe norskkrav for nye statsborgere

Samme i tidligere kriser

LO peker på at det fortsatt er 300.000 nordmenn som ikke har en jobb å gå til. Det tallet kan øke hvis ledigheten biter seg fast.

Les også: Sp-lederen vil utvide perioden for permitteringspenger til 52 uker

– Bedriftene er usikre, og 26-ukersperioden løper ut rett over sommeren. Samtidig har de ansatte en oppsigelsestid som varierer i tid. Dette er store omfattende prosesser, så bedriftene venter jo ikke helt til perioden er i ferd med å løpe ut. Dette har vi sett fra tidligere kriser også, vi får uendelig mange oppsigelser, sier LO-leder Gabrielsen.

– Vi synes dette er så alvorlig at vi – igjen – ber regjeringen reagere for å lytte til næringslivet og arbeidstakerorganisasjoner, og sørge for å få regelverket utvidet.

Les også: Byrådet hestehandler med Frp: Får skrotet T-baneprosjekt (+)

Koster mer å si opp

For det sentrale punktet, peker LO og NHO på, er «at vi ikke taper arbeidsplasser som vi ser vil gjenoppstå når aktiviteten tar seg opp».

I brevet heter det at konsekvensene med oppsigelser gir mer kostnader for det offentlige, samtidig som man ser at det etter få måneder vil bli bruk for arbeidskraft igjen. Oppsigelsesprosessen er belastende for både bedrift og ansatte og krever store ressurser.

Les også: Virke frykter oppsigelser og konkurser i sommer

«Samtidig er rekrutteringsprosesser når aktiviteten tar seg opp, tilsvarende kostnads- og ressurskrevende», står det i brevet.

– Hele næringer, som reiseliv og luftfart, ligger nede. Dersom permitteringsadgangen ikke utvides, må bedriftene gå til oppsigelser. Hvis det skjer – hvor skal da de ansatte gå? Vi leder de ut i arbeidsledighet, sier NHO-sjefen.

Hold deg oppdatert: Få nyhetsbrev fra Dagsavisen

Regjeringen vil vente

Til nå har ikke budsjettforhandlingene ført til en ytterligere utvidelse av permitteringsperioden på 26 uker. Dette skal vurderes på nytt i august når statsbudsjettet for 2021 skal under lupen.

Derfor vil utviklingen over sommeren bli avgjørende.

Finansminister Jan Tore Sanner (H) har sagt at han ikke utelukker en utvidelse, men vil vente å se:

– Vi har allerede utvidet perioden som knytter seg til permittering til 31. oktober. Vi har varslet at vi er åpne for å diskutere ytterligere utsettelser dersom det er nødvendig, sa Sanner til NTB tidligere i juni.

Les også: SSB: Arbeidsledigheten steg til 5,2 prosent i mai

LO vil ikke vente

Regjeringens «vent å se-holdning» er farlig, svarer LO-leder Hans-Christian Gabrielsen.

– Regjeringen sier de vil se det an. Det er farlig defensivt, sier Gabrielsen.

– Det er vanlige arbeidsfolk som nå betaler den tøffeste prisen. Utvides ikke ordningen, må arbeidsfolk betale med jobbene sine og bedriftene mister verdifull kompetanse. En kompetanse som trengs når bedriftene skal komme i gang igjen, legger han til.

Regjeringen har vært tydelig på at en utvidelse av permitteringsperioden kan sette de permitterte i en fastlåst situasjon, som hindrer dem fra å søke nye jobber.

– Det er tull å snakke om omstilling og innelåsning nå. Det hadde vært noe annet om vi var i en tilnærmet normalsituasjon hvor nye stillinger og næringer står klare. Nå handler det om å sikre de jobbene vi faktisk har, og det er derfor ordningen må utvides, sier Gabrielsen.

Han legger til at permitterte har full anledning til å både si opp og søke seg til andre jobber.

– Så det at man har en tilknytning til arbeidslivet, er ikke et hinder for at man kan søke seg over i andre stillinger, sier Gabrielsen.