LO-lederen vil ha lønnstilskudd for permitterte

LO-lederen holdt sin tale digitalt fra Oslo Kongressenter, under et arrangement sammen med Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre.

Han benyttet anledningen til å foreslå lønnstilskudd for de permitterte, som LO mener vil få flere tilbake i jobb.

– Denne krisen er ikke helt som andre kriser. Mange nordmenn er permitterte fordi koronakrisen gjør det vanskeligere å opprettholde normal drift, sa Gabrielsen.

Les også: Mager 1. mai-feiring over hele verden

Takket tillitsvalgte

– Jeg vil takke de tusenvis av tillitsvalgte rundt omkring i landet, som har stått på for å gi trygghet til medlemmene i en utrygg situasjon, og som har meldt inn til oss om hvor skoen trykker, sa Gabrielsen.

Det kom også en hyllest til de som arbeider i samfunnskritiske yrker, blant annet på sykehus, varehandel og kollektivtransport – og en erkjennelse av den fortvilte situasjonen for 400.000 arbeidsledige og permitterte.

Kritiserte regjeringen

LO-lederen takket også opposisjonspartiene for den brede enigheten om krisepakken – og for forsvaret av den norske modellen. Til det tilføyde han et stikk mot Erna Solbergs regjering.

– Da krisen inntraff, var regjeringspartienes første tanke å foreslå det som høyrepartiene alltid foreslår: å kutte formuesskatten og sikre eiernes interesser, sa LO-lederen. (NTB)

Les kommentar: «Det måtte dessverre en pandemi til for at vi alle skulle bli sosialdemokrater»