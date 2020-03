LO-lederen med klare korona-krav til regjeringen: Forventer full lønn til foreldre som må bli hjemme

Gabrielsen møtte torsdag morgen arbeidsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) og næringsminister Iselin Nybø (V) sammen med NHO-sjef Ole Erik Almlid for å diskutere den stadig eskalerende korona-krisen.

Flere bedrifter merker allerede konsekvensene av virusutbruddet: én av tre bedrifter vurderer å permittere ansatte på grunn av synkende etterspørsel, melder Virke. Særlig kritisk er det i handelsbransjen, rådgivningsbransjen og kultur- og reiselivsbransen. Torsdag kom også meldingen om at skoler og barnehager stenges fra og med mandag.

Statsminister Erna Solberg har varslet at regjeringen på fredag vil legge fram krisetiltak i milliardklassen som skal få bedrifter og arbeidsplasser gjennom krisen.

LO-lederen er tydelig på hvilke krav han forventer at Solberg og resten av regjeringen nå leverer på:

Krever full lønn til foreldre

* Arbeidstakere som settes i karantene eller må være hjemme med barn på grunn av karantene eller stengte skoler og barnehager, må få full lønn. Det må være tydelige, felles regler, og reglene rundt omsorgspenger må avklares.

Dette krever også hovedorganisasjonene Unio, YS og Akademikerne. I tillegg bør regjeringen vurdere midlertidig rett til utvidet egenmelding for samtlige arbeidstakere og virksomheter, mener Unio.

* Regjeringen må presisere at alle som er satt i karantene har rett til sykepenger. Det gjelder alle situasjoner der en ansatt er pålagt isolasjon i karantene eller legen nedlegger forbud mot å utføre arbeid på grunn av smitteferie.

* LO støtter endringer i permitteringsregelverket, som regjeringen allerede har varslet at vil komme, men aksepterer ikke endringer som reduserer ansattes inntekt. Ifølge LO må staten ta på seg en større del av kostnaden ved permitteringer.

– Når folk føler utrygghet for sykdom, er det viktig at de føler trygghet for lønn og inntekt. Dette må myndighetene bidra til. Utrygghet for inntekts kan føre til at folk går på jobb selv om de burde holde seg hjemme. Trygghet for inntektssikring er viktig for å hindre smittespredning, sier Gabrielsen i en skriftlig uttalelse.

Etterlyser målrettede tiltak

Ifølge Gabrielsen er mange virksomheter usikre på den økonomiske situasjonen framover. Oljeprisen er i fritt fall, Oslo Børs åpnet uka med en helrød dag og kronekursen har svekket seg betydelig.

Men dette er ikke tidspunktet for generelle tiltak hvor målet er å øke aktiviteten i norsk økonomi, mener LO-lederen.

– Vi trenger målrettede tiltak rettet mot enkeltnæringer og virksomheter som sliter, sier han.

Korona-krisen har gått særlig hardt ut over luftfarten, som preges av krisestemning etter at Donald Trump natt til torsdag norsk tid innførte innreiseforbud for utenlandske statsborgere som har vært i Schengen-området i løpet av de siste to ukene. Også reiselivsnæringen sliter.

Statsminister Erna Solberg har varslet at tiltakene regjeringen legger fram på fredag vil være særlig rettet mot disse to bransjene, ifølge NRK.

– Det er en førstehåndsrekning for å sikre at folk har inntekt og ikke blir oppsagt. Vi må forsøke å holde på bedriftene og jobbene der, sier hun.

Advarer mot skattekutt

Foruten endringer i permitteringsregelverket, har regjeringen åpnet for at bedrifter som går med underskudd, skal få utsatt betaling av formuesskatt.

Dette advarer Gabrielsen mot.

– Utsatt formuesskatt er et eksempel på tiltak som ikke vil ha nevneverdig effekt, og jeg vil advare mot å rette ressursene inn mot slike forslag.

LO-lederen er også opptatt av at helsesektoren og kommunene ikke skal trenge å bekymre seg for trange burdsjetter når de nå skal ta seg av koronasyke nordmenn.

– Titusenvis av helsearbeidere går nå inn i en veldig utfordrende periode, der de vil måtte stå på for å redde liv. Jeg har full tillit til den jobben de skal gjøre, men vi må også være bevisste på den risikoen de utsetter seg for. Da kan ikke mangel på penger være en utfordring de møter, sier Gabrielsen.

Dårlig hygiene på byggeplasser

Det er nettopp endringer i permitteringsregelverket som er viktigst for de fleste av LO-forbundene Dagsavisen har vært i kontakt med.

Regjeringen må legge penger på bordet, sier leder Trine Lise Sundnes i Handel og Kontor, som selv har hjemmekontor for tiden.

– Det er erklært pandemi, og da mener jeg det er rett og rimelig at permitteringer behandles som om det var sykemeldinger. Det vil være vårt krav.

Jan Olav Andersen i EL og IT-forbundet forventer at arbeidsgiverperioden blir satt ned, slik regjeringen allerede har varslet. I dag må arbeidsgiver betale sykepenger for ansatte i opptil 16 dager. Under finanskrisen i 2008 ble denne perioden kraftig redusert. Andersen tror det samme vil skje nå.

– Det er det som er viktigst for våre medlemmer. Vi frykter at det vil stoppe helt opp på enkelte byggeplasser. Da er permitteringer det eneste alternativet.

EL og IT-lederen forteller at forbundet får stadige flere henvendelser om manglende hygienetiltak på byggeplasser fra sine medlemmer.

– Vi får rapporter om at det er dårlig med hygienestasjoner på de store byggeplassene. Det bekymrer oss litt med tanke på hvor stort gjennomtrekket er og hvor mange personer fra ulike land som jobber der. Vi opplever at dette har gått litt under radaren.

Ber om avgiftsstopp

Det må sterkere lut til for å berge flyselskapene gjennom korona-krisen, ifølge forbundsleder Yngve Carlsen i Norsk Flygerforbund. Flere flyselskap har allerede varslet om kanselleringer og permitteringer.

Han møtte torsdag samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) for å drøfte hvilke tiltak næringen trenger i tiden framover.

– Vi opplever at statsråden er enig i behovet for disse, sier Carlsen.

Han mener det haster å få på plass endringer i avgiftene flyselskapene betaler inn til staten, som flyplassasjeravgiften og security-avgiften.

– Disse kan man fjerne i en midlertidig periode og gi dem tilbakevirkende kraft med virkning fra 1. januar.

Carlsen mener også at regjeringen må være forberedt på å stille med garantier dersom finansieringen begynner å tørke inn.

– Ettersom dette utvikler seg vil det også være behov for å stille likviditet tilgjengelig, sier han.

Forbundslederen kommer samtidig med et aldri så lite forbehold.

– De tiltakene som annonseres på fredag, er sannsynligvis basert på beslutninger tatt dagen før. Så her må man nok ro fra nes til nes og hele tiden være forberedt på å justere se på virkemiddelbruken.