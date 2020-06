LO-lederen langet ut mot regjeringens krisehåndtering da han innledet under LOs representantskapsmøte tirsdag.

– Da Norge stengte ned i midten av mars, var det tverrpolitisk enighet om at staten måtte dra gullkortet. Inntrykket var at partipolitikk og ideologi ble satt litt på hold i den første tiden. Da regjeringen presenterte sin krisepakke for fase 3, var det imidlertid tydelig at ideologien var tilbake, uttalte Gabrielsen.

Han pekte på forslaget om kutt i formuesskatt, og det han omtalte som fraværende arbeidsmarkedstiltak.

– Det er alltid interessant å se hva som skjer når ideologi møter virkelighet i tider som dette. Kostnaden ved krisen skal sosialiseres, mens gevinsten, den skal privatiseres, sier Gabrielsen.

Gabrielsen sier det nå er vanlige arbeidsfolk som betaler nå den tøffeste prisen. 340.000 nordmenn er enten permitterte eller arbeidsledige.

– Mens tusenvis av permitterte nordmenn fortsatt venter på penger fra Nav, så foreslo regjeringen å kutte ytterligere i formuesskatten i sin siste tiltakspakke. Det er ikke akkurat noen invitasjon til felles dugnad. Innretningen på politikken må bli mer sosialt rettferdig, sa Gabrielsen.

