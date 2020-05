Av Fri Fagbevegelse-Aslak Bodahl

Etter at det ble kjent at svært mange bedrifter sier at de mangler penger til å betale feriepengene til de ansatte på grunn av koronakrisen, har reaksjonene vært mange.

LO-leder Hans-Christian Gabrielsen omtalte funnet, som først ble publisert i Dagens Næringsliv, som «helt uakseptabelt».

I nesten én av fire medlemsbedrifter i NHO er det usikkert om de ansatte kan få feriepengene sine.

Les også: Flere tusen ansatte kan stå uten feriepenger i juni. Nå ber NHO regjeringen om hjelp

Stiller seg bak LO

Nå tar LO og nestleder Peggy Hessen Følsvik til orde å få samme ordning for feriepenger som det i dag er på skattetrekk og pensjon. Det er en lovendring som Ap, SV, Sp og Rødt stiller seg bak.

Frp er også på glid med opposisjonen. Det betyr at LOs forslag kan få et solid flertall på Stortinget.

– Feriepenger er noe arbeidstakerne har jobbet for og har rett på, og da må også bedriftene forholde seg til denne ordningen og sørge for at disse pengene blir utbetalt. I framtida må feriepenger være noe som settes på egen konto, sier stortingsrepresentant Rigmor Aasrud (Ap) til FriFagbevegelse.

Bedriftene forplikter seg nemlig til å holde av pengene som de ansatte har krav på og som de selv har opptjent i året som gikk. Utbetalingen for feriepenger er siste vanlige lønningsdag før ferie.

Les også: Terje er en av mange permitterte som venter på penger: – Det er mange som er fortvilet nå

Finnes låneordninger

Ved siden av at Ap og Aasrud støtter LOs forslag til en lovendring på sikt, har hun en beskjed til bedriftene som svarer at de ikke klarer å overholde forpliktelsene om feriepenger overfor de ansatte:

– Det finnes låneordninger for å løse denne floken til det beste for den enkelte arbeidstaker.

På spørsmål om Ap vil sette av penger i sitt reviderte budsjett for å sikre at alle får utbetalt feriepengene sine om cirka fire uker, svarer partiets arbeidspolitiske talsperson følgende:

– Dette er ikke bevilgningssak for Stortinget, men en likviditetssituasjon som bedriftene må takle. Det finnes penger i låneordningene dersom likviditeten i bedriftene er dårlig, sier Aasrud.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

I dialog med regjeringen

Også andre opposisjonspartier på Stortinget reagerer, selv om NHO nå har bedt Arbeids- og sosialdepartementet om hjelp for å sikre at de ansatte kan få feriepengene sine i juni.

Ifølge arbeidslivsdirektør Nina Melsom i NHO jobbes det med «mulige løsninger».

SVs Solfrid Lerbrekk synes LOs forslag høres «veldig fornuftig ut». Hun påpeker at feriepenger er en rettighet som arbeidstakerne har, det er ikke noe arbeidsgiver kan skvalte og valte med.

– Feriepenger er en del av lønna, og det er arbeidsgivers ansvar å sikre arbeidsfolk lønnen de har krav på. Hvis enkelte har utfordringer med å gjøre det, uten å gå over ende, må selvsagt regjeringen på banen for å sikre løsninger som låneordninger eller annet. Arbeidsfolk skal ikke betale denne regninga, påpeker Lerbrekk overfor FriFagbevegelse.

Les også: Hva skjer med pensjonen min om jeg permitteres? Her er seks spørsmål og svar (+)

Frp er på glid

Sps Sigbjørn Gjelsvik deler LOs syn, men kjenner ikke saken utover det han er blitt fortalt av FriFagbevegelse.

Rødt og nestleder Marie Snevne etterlyser også en lovendring.

– Krisa har vist at fristelsen til å bruke feriepengene til de ansatte når det kniper, er for stor. Vi ser ingen grunn til at feriepengene ikke skal skjermes på samme måte som skatt og pensjon, sier Snevne som vil undersøke behovet for å styrke lønnsgarantiordningen.

– Regjeringa har bare økt bevilgningen med 40 millioner kroner. Det frykter vi at er altfor lite, sier hun.

Sivert Haugen Bjørnstad (Frp), som er medlem av finanskomiteen på Stortinget, omtaler det LO skisserer som en framtidig løsning om feriepenger som «et godt alternativ». Han presiserer at partiet verken har konkludert eller diskutert problemstillingen om at mange ansattes feriepenger står i fare.

– Å ha samme ordning for feriepenger som vi i dag har med skattetrekk og pensjon, betyr at de ansattes penger kan låses til det formålet de er tenkt til, skriver han i en tekstmelding.

Les også: Advarer mot permitteringsregler:– Faren er at det blir veldig rimelig å kvitte seg med arbeidskraft