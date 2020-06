Av NTB og Dag Høie

I et sommerintervju på familiegården på Sunnmøre med Dagbladet sier Listhaug at hun har priset seg lykkelig hver eneste dag for at Frp ikke sitter i regjering lenger, før hun går over til å snakke om kravene hun vil sette under budsjettforhandlinger på Stortinget til høsten.

– Det blir ikke 3.000 kvoteflyktninger i 2021. Det er et svært viktig krav for oss. Nå skal vi integrere de som har kommet. Bistandsbudsjettet skal også krympes, men hjelpen til flyktninger i nærområder til krig og konflikt bør økes.

Listhaug vil også redusere offentlig pengebruk, og fortsette kampen mot bompenger og avgifter.

– Vi skal ikke være med på et budsjett der det bare plusses på. Vi skal faktisk finne inndekkinger. Det må gjøres reelle kutt, sier Listhaug.

Når det gjelder framtidige samarbeidspartnere, hilser hun til Venstre og sier at de er helt uaktuelle for Frp. Det gjør hun omtrent samtidig som statsminister og Høyre-leder Erna Solberg på sin halvårlige pressekonferanse bekrefter at hun fortsatt vil satse på å få på plass en firepartiregjering med Høyre, Frp, Venstre og KrF etter valget i 2021.

Listhaug ser altså en annen vei. Hun mener at Senterpartiet er mer aktuelt enn både Venstre og KrF.

– Jeg forstår rett og slett ikke hva Senterpartiet gjør på venstresiden. De er mye nærmere oss i de viktigste sakene, sier Listhaug.

Også partileder Siv Jensen har tidligere nærmest avskrevet samarbeid med Venstre.

– Jeg blir veldig overrasket hvis Frps landsstyre fram mot 2021 vil anbefale et fornyet regjeringssamarbeid med Venstre, har Jensen sagt til NTB.

I Venstre er det delte meninger om samarbeide med Frp. Nestleder Terje Breivik er klokkeklar på at partiet må si nei til et fremtidig regjeringssamarbeid med Frp. Sentralstyremedlem Sveinung Rotevatn er åpen for nytt samarbeid.

