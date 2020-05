Leger advarer om økt fare for blodpropp ved covid-19

I en artikkel i Tidsskriftet for Den norske legeforening skriver spesialist Anders Tveita ved Bærum sykehus om funn av det som ser ut til å være økt fare for blodpropp som følge av covid-19.

Nå advarer han og de ni medforfatterne av studien andre leger om at smittevernet ikke må komme i veien for at pasienter blir CT-fotografert, som er den eneste måten blodpropp kan oppdages på.

Dagsavisen har tidligere omtalt det faktum at hjerneslag og blodpropp hos flere koronapasienter i alderen 30 til 50 år vekker oppsikt. En del av dem hadde ingen kjente helsekomplikasjoner.

– Dette er den største historien som utfolder seg om covid-19, sier Thomas Oxley, nevrokirurg ved Mount Sinai-sykehuset, til nyhetsnettstedet Vox.

Selv om pasientene behandles med forebyggende blodfortynnende legemidler, må bilder tas for å være sikker på at blodproppene forsvinner, står det i artikkelen i Tidsskriftet for Den norske legeforening. Der beskrives tre covid-19-pasienter som alle fikk blodpropp til tross for forebyggende behandling.

– Det kan virke som viruset setter i gang en immunrespons som igjen setter i gang en kjedereaksjon som gir blodproppdannelse. Hvordan dette skjer, vet man ikke enda, skriver tidsskriftet i omtalen av forskningsartikkelen.

Symptomene på blodpropp i lungene, lungeembolisme, er svært like symptomene på koronasmitte med brystsmerter, tørrhoste, høy puls og feber. I artikkelen vises det også til at man blant 184 nederlandske covid-19-pasienter fant blodpropp hos 27 prosent og at av disse igjen hadde 25 pasienter utviklet lungeembolisme.

– Intensivbehandling representerer i seg selv en vesentlig risikofaktor for blodpropp. Akutte infeksjonstilstander er assosiert med en betydelig, men forbigående økt risiko for blodpropp i kroppens dype vener eller lunger, sier forfatterne av artikkelen.

