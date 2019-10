Ledervalget setter fyr på grasrota i Venstre

Av NTB, Gunnhild Hokholt Bjerve

– Den siste måneden har det eksplodert. Det er et overveldende stort engasjement og jeg er glad for at medlemsmassen har engasjert seg så mye, sier valgkomiteens leder Per Thorbjørnsen.

Ved midnatt går fristen ut for å komme med forslag til komiteen som skal foreslå ny ledertrio. Dagens leder Trine Skei Grande og nestlederne Ola Elvestuen og Terje Breivik kan bli utfordret både av yngre krefter og av distriktsprofiler. Utad er det bare Grande som har sagt hun ønsker gjenvalg.

Thorbjørnsen holder foreløpig kortene tett til brystet om forslagene han har fått inn, men det er alt kjent at Sveinung Rotevatn er spilt inn som ny leder, mens Guri Melby er foreslått som nestleder.

I tillegg til ledertrio, skal komiteen foreslå kandidater til fire plasser i sentralstyret og fire i landsstyret, samt varaer.

– Valgkomiteen har fra første møte av sagt at det er høyst legitimt å diskutere fornyelse, og det har medlemmene tatt innover seg, sier Thorbjørnsen til NTB.

– Klare signaler

Han skal nå sortere forslag og innspill som er kommet fra samtlige fylkesstyrer, mange lokallag og svært mange vanlige partifolk. I tillegg har Thorbjørnsen vært på rundreise i fylkene og møtt 200 tillitsvalgte. Innspillene skal legges fram for resten av valgkomiteen på fredag.

– Jeg har fått ekstremt klare signaler på forventningene der ute, sier han, og opplyser at én forventning er større geografisk bredde i partiledelsen.

Alt før landsmøtet i vår var det strid i partiet om partiledelsen. I høst gjorde partiet det dårlig i lokalvalget. Derfor er det nødvendig med en så omfattende prosess fram mot ledervalget på landsmøtet i april neste år, mener Thorbjørnsen. Han peker også på at de tre i ledelsen har sittet lenge: Grande siden 2010, Elvestuen siden 2008 og Breivik siden 2012.

6. mars skal komiteen legge fram sin innstilling, og målet er at den skal være enstemmig.

– Vi har ingen garantier på hvordan medlemmene vil ta imot dette. Men vi skal i hvert fall ha en samlet, entydig prosess, som ikke gjør forskjell på hvem som får komme med innspill, sier komitélederen.

Vil hindre påvirkning

Det er ikke bare Venstre-folk som har interesse av hvem som skal lede partiet. Også i partiene som Venstre samarbeider med er interessen naturlig nok stor.

Thorbjørnsen vil ikke si noe om hvilke strategiske hensyn valgkomiteen vil legge vekt på når de skal peke på hvem de mener bør lede partiet gjennom valgkampen til stortingsvalget i 2021.

Men han kommer med en advarsel, dersom noen fra andre partier vil forsøke å blande seg:

– De må ta en telefon hvis de har noe å si, men det vil prelle av. Dette er Venstres valg.

Det er god tradisjon i Norge for ikke å legge seg opp i andre partiers ledervalg, understreker Thorbjørnsen. På spørsmål om han frykter drittpakker eller andre forsøk på påvirkning, svarer han:

– I våre dager har vi ikke garantier for noe som helst. Det er viktig at prosessen kjennes god for partiet, for å forebygge akkurat dette – i hvert fall internt i partiet.

Valgkomiteen møtes på Fornebu fredag. Til helgen vil også de første intervjuene med mulige kandidater bli gjennomført. En ny runde med intervjuer er planlagt i desember.

– Først på nyåret setter vi oss ned for å legge kabalen, sier Thorbjørnsen.

