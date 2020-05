Lav dødelighet av covid-19 i Norge

I midten av april meldte WHO at 6 prosent av alle som var registrert med koronasmitte, nå var døde. I Norge var tallet 2,62 prosent en uke senere, og nå ser dødeligheten ut til å være så lav som 0,2 prosent, skriver Folkehelseinstituttet (FHI) i en artikkel omtalt i Aftenposten.

Blodprøver fra nesten 400 personer i Oslo-området viser at færre enn to av hundre har antistoff mot koronavirus. Det tyder på at bare en liten del av befolkningen har vært smittet med koronavirus.

– Det betyr at det ikke er store mørketall. Det var det vi var mest spente på, sier John T. Vaage til avisen. Han er professor og leder for Avdeling for immun­ologi og transfusjonsmedisin ved Oslo universitetssykehus.

Det gjenstår flere tester før han vil si nøyaktig hvor ­mange som har vært smittet, men dersom 2 prosent av ­befolkningen har vært smittet, betyr det at færre enn 107.000 vært koronasyke i Norge. Tallet er trolig lavere siden alle testene er gjort i Oslo.

Og dersom anslaget på 2 prosent stemmer, har rundt 0,2 prosent av de smittede dødd, skriver Aftenposten.

