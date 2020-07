63-årige Sponheim forteller til Bergensavisen at han tok avgjørelsen ved årsskiftet.

– Det har plaget meg i flere år at jeg har vært et passivt medlem av partiet. Jeg har forsøkt å gjøre utmeldingen i det stille, for det ville i seg selv blitt dratt inn i en eller annen partikonflikt. Men jeg meldte meg ut som en erkjennelse av at jeg mener det er feil at jeg som fylkesmann skal være medlem av et parti, sier den tidligere partilederen.

Lars Sponheim kommer fra Ulvik i Hardanger og satt på Stortinget for Hordaland mellom 1993 og 2009. Under Venstres tid i regjering har han vært næringsminister og landbruksminister. I 14 år – fra 1996 til 2010 – var han leder for Venstre. Han trakk seg etter partiets svake resultat ved valget i 2009.

Les også: Nå kan Audun, Trygve og Jonas juble

I 2010 ble Sponheim fylkesmann i Hordaland, en stilling han siden i fjor har hatt i det sammenslåtte fylket Vestland.

– Mange folk har nok tenkt at jeg skal gjennomføre det jeg ikke fikk til i politikken, og det stemmer ikke. Jeg er veldig nøye på å ikke ha noen partipolitiske preferanser, sier Sponheim i intervjuet med BA.