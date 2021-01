Vinmonopolene i de ti kommunene som fikk innført strengere tiltak lørdag vil forbli stengt ut måneden, noe som har ført til lange køer på Vinmonopolene i nabokommunene Asker og Bærum.

– Kjøpesentrene i Oslo stenges ned med de utfordringene det gir for mobilitet og innbyggere som krysser grensene. Men Høie har vært knalltydelig på at innbyggere i Oslo og Follo ikke må bevege seg ut av kommunene for å nyttiggjøre seg av tilbud andre steder, sier ordfører Lisbeth Hammer Krog (H) til Budstikka.

Ordfører Lisbeth Hammer Krog forteller at kommunen vil anbefale å være på nivå fire, som langt på vei er de tiltakene Bærum har i dag.

– Vi ser situasjonen som svært bekymringsfull. Vi ønsker samordnede tiltak fra nasjonale myndigheter, også for nabo til nabokommunene, sier ordfører Krog til VG.

– Vinmonopolet oppfordrer alle til å følge dette budskapet og at de følger myndighetenes smitteverntiltak lojalt, sier kommunikasjonssjef Jens Nordahl i Vinmonopolet til avisen.

Både lokalavisa og Aftenposten skriver at det allerede har oppstått lange køer utenfor vinmonopolene i kommunen.

– Vi er avhengig av at folk overholder de nye reglene, og ikke drar til andre kommuner for å dra på Vinmonopolet, og jeg ber innstendig om at en følger dette rådet. Vinmonopolet er også flinke til å unngå annsamlinger, sa Bent Høie på pressekonferansen tidligere lørdag.

– Nå må folk roe ned, ikke begynne å hamstre og passe på at man holder god nok avstand i køen. Alle må være med i jobben nå, også i randkommunene, sier Erna Solberg til NRK.

