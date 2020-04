Bakgrunn: Lan Marie Berg trekker seg som nestlederkandidat

Det var Dagbladet som først meldte at MDGs Lan Marie Berg har trukket seg som kandidat til nestledervervet.

Til Dagbladet uttaler hun:

– Jeg tok en fot i bakken med meg selv i helgen. Da tenkte jeg gjennom hvor mange helger og kvelder som finnes fram mot valget 2021, og hvor mange av de jeg synes det var greit å være borte fra både ettåringen min hjemme, og hvordan det skulle bli. Jeg har kommet fram til at det beste både for partiet og meg er at jeg «gønner på» i Oslo og gjør alt jeg kan for at vi skal vinne valget i Oslo. Vi får inn en knallsterk ledelse uansett, også uten meg.

Valgkomiteen i Miljøpartiet de grønne hadde innstilt Lan Marie Berg og Arild Hermstad til nestledervervet. Une Bastholm er innstilt som leder.

Ifølge Dagbladet ga Berg valgkomiteen beskjed på lørdag om at hun ikke lenger er en aktuell kandidat.

Ledervalgene avholdes på MDGs digitale landsmøte førstkommende lørdag.

Une Bastholm kommenterer nyheten slik:

– Lan er enormt viktig for partiet og norsk klima- og miljøpolitikk selv om hun ikke stiller til valg som nestleder. Som byråd i Oslo står hun i spissen for en historisk grønn omstilling av hovedstaden. Jeg har respekt for at hun vil prioritere å løfte dette arbeidet videre.

Tonie C. Sannes fra Nordland og Kriss Rokkan Iversen fra Troms og Finnmark hadde allerede varslet at de ville utfordre Lan Marie Berg i kampen om nestledervervet.

– Nå er valgkomiteen i gang med en ny vurdering av hvem som skal innstilles som nestleder i Miljøpartiet De Grønne. Jeg er glad for at flere ønsker å bli nestleder i MDG. Kamp om viktige posisjoner er sunt. Jeg gleder meg til å ta fatt på jobben sammen med resten av ledelsen i MDG for å få inn en stor gruppe på Stortinget i 2021, sier Bastholm.