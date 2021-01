Laila Bertheussen anket dommen på stedet: – Det er sjokkerende dette her

Dommen mot Bertheussen falt i Oslo tingrett fredag. Hun er blant annet dømt for angrep på demokratiet. Etter den flere timer lange domsavsigelsen anket 55-åringen på stedet.

– Det er sjokkerende dette her. Jeg anker på stedet uten tvil, sa Bertheussen.

Allerede i en pause under opplesingen ga hennes forsvarer, advokat John Christian Elden, uttrykk for at dommen ville bli anket.

– Hun er skuffet over domsresultatet så langt hun er funnet skyldig. Det er mye som tyder på at det går mot en ankerunde i denne saken, sa Elden og uttalte at «retten har ikke funnet fellende enkeltbevis mot henne».

– Retten har lagt vekt på at det ikke er noe fellende og avgjørende bevis i saken. Den baserer seg på en såkalt samlet bevisvurdering og ser bort fra alibier og at det er tidspunkter Bertheussen ikke kan ha utført handlingene på, fortsatte han.

Bertheussen er dømt for åtte tilfeller av trusler mot sin samboer og daværende justisminister Tor Mikkel Wara (Frp), hans partifelle og regjeringskollega samfunnssikkerhetsminister Ingvil Smines Tybring-Gjedde og ektemannen hennes, stortingsrepresentant Christian Tybring-Gjedde (Frp).

Hun er også dømt for å antenne søppeldunken på gårdsplassen utenfor boligen hun deler med Wara og for forsøk på å tenne på parets bil. Hun ble frifunnet på tiltaleposten om å vekke mistanke om at en straffbar handling er begått, uten at den er det.