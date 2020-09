Av Tonje Paulsen Solem, FriFagbevegelse

– Kjønnstilpasset arbeidstøy og verneklær har vært et veldig tydelig krav fra våre medlemmer, og det er vi stolte over å nå endelig ha fått på plass, sier forbundsleder Frode Alfheim i en pressemelding.

Det er lagt inn en forutsetning i protokollen om at kjønnstilpasset arbeidstøy og verneklær ikke skal gå på bekostning av HMS-krav.

– Bedriftene våre bruker arbeidstøy og verneklær som er spesialtilpasset forholdene de skal brukes i. Ikke alt dette er i dag tilgjengelig på markedet, men denne avtalen skaper etterspørsel og nå håper jeg norske designere og produsenter følger opp, sier Alfheim.

Forhandlingene for elektrokjemisk industri omfatter i overkant av 7500 Industri Energi-medlemmer og dekker blant annet ansatte i de store industrikonsernene Hydro, Elkem, Yara, Eramet, Glencore, Bilfinger og Alcoa.

Forbundsleder Frode Alfheim i Industri Energi

Økning i skifttillegg og lønn

Norsk Industri og Energi Industri kom til enighet i forhandlingene sent natt til onsdag.

Skifttillegget på overenskomsten skal økes med 4 prosent gjeldende fra 1. mai 2020. Overtidssatsene og satsene for overganger innen og mellom arbeidstidsordninger justeres med 2,4 prosent.

Lønnssatsen løftes med 2,4 prosent til 187,61 kroner timen for en dagarbeider, inkludert 50 øre som gis i et generelt tillegg til alle. Den nye satsen gjøres gjeldende fra 1. april 2020 og vil bli justert for uketimetall for skiftordninger.

Jul- og nyttårsaften slutter den ordinære arbeidstid for dagarbeidere etter fire timer.

Stanser forskjellsbehandling av syke

I overenskomsten legges det også inn en ny paragraf om at bedriften ikke har adgang til å forskjellsbehandle de ansatte når det kommer til forskuttering av sykepenger.

– Det har vært krevende forhandlinger, men vi er glad for at vi til slutt kom fram til en løsning. Vi har blant annet blitt enige om at bedriftene, på lik linje som i frontfaget, ikke har adgang til å forskjellsbehandle arbeidstakere i bedriften hva gjelder forskuttering av sykepenger, sier organisasjonsdirektør Carla Botten-Verboven i Norsk Industri.

Industri Energi og Norsk Industri anbefaler gjennom protokollen de lokale parter om å gjennomgå grunnlaget for forskuttering av sykepenger der dette ikke gjøres i dag.

– I tillegg har vi blitt enige om at det skal nedsettes et utvalg som skal se på utfordringene knyttet til den teknologiske utviklingen av operatørrollen i overenskomsten, sier Botten-Verboven.

Krever reelle lokale forhandlinger

Den elektrokjemiske overenskomsten er en minstelønnsavtale, noe som innebærer at det også skal gjennomføres lokale forhandlinger. Arbeidstaker- og arbeidsgiversiden er enige om at lokale forhandlinger på bedriften skal ta utgangspunkt bedriftens økonomi, produktivitet, fremtidsutsikter og konkurranseevne.

– Vi har for første gang på denne overenskomsten tatt med en egen protokolltilførsel som understreker at det skal føres konkrete og reelle forhandlinger lokalt. Det var viktig for oss å komme i mål med det sentrale oppgjøret, men det er minst like viktig at de lokale forhandlingene kommer i mål på en god måte, sier Alfheim i en pressemelding.

Partene er også enige om at statistikkunderlaget og definisjon av minstelønn skal gjennomgås i løpet av tariffperioden. I tillegg skal partene diskutere videre utvikling av overenskomsten. (FriFagbevegelse)