Kvinne tiltalt for uaktsomt drap etter badedødsfall i omsorgsbolig

Det var i februar 2018 i en omsorgsbolig ved Oserødmyra bofellesskap i Færder kommune at en mann ble senket i så varmt vann at han fikk andregradsforbrenninger og senere døde av skadene.

Den kvinnelige helsearbeideren i 30-årene som skulle bistå mannen med å bade, er tiltalt etter straffelovens paragraf 281, for uaktsomt å ha forvoldt en annens død, og for brudd helsepersonellovens paragraf 67, for å ha opptrådt faglig uforsvarlig.

Strafferammen for det første tiltalepunktet er inntil seks års fengsel.

Saken starter i Vestfold tingrett 23. juni. Retten har satt av tre dager til saken.