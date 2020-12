Kvinne fikk medhold i metoo-sak i Høyesterett

Kvinnen varslet til daglig leder om at hun opplevde ubehageligheter fra to av bedriftens kunder sommeren 2017.

Hun sa at hun følte seg utrygg på jobb på grunn av kunder som tok på henne. I februar 2018 sa hun opp sin stilling.

Saken har vært gjennom flere rettsinstanser, og Høyesterett skriver at de kom til at begge kundene hadde utsatt kvinnen for seksuell trakassering. Atferden fra begge kundene var seksuelt betont, uønsket og plagsom for kvinnen, skriver de.

Må ut med oppreisning

De to kundene er dømt til å betale oppreisningserstatning på henholdsvis 15.000 og 20.000 kroner.

– Dommen gir veiledning om den nedre grensen for forbudet mot seksuell trakassering, skriver Høyesterett.

Hun var den eneste kvinnen på det mekaniske verkstedet. Før hun sa opp sin stilling, hadde hun ved et par anledninger vært sykmeldt. Hun hadde varslet arbeidsgiver om at hun ikke ville komme tilbake så lenge de to mennene var der.

Varslet

En av de to mennene har erkjent at han ved ett tilfelle la hendene på nedre del av ryggen hennes under genseren da hun sto framoverbøyd og utførte arbeider.

Lagmannsretten har funnet det bevist at han også på pauserommet ved en anledning sto foran henne og latet som om han skulle ta henne på skrittet, noe han selv har avvist at skjedde.

Den andre kunden skal ved flere anledninger ha stukket fingrene sine i midjen hennes og kilt henne. En gang han møtte henne på butikken, klapset han til henne på baken.

