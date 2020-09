Episoden skjedde utenfor Nordbyen kjøpesenter i Larvik i slutten av september i fjor.

De fornærmede kvinnene forklarte i retten at den tiltalte kvinnen spurte den ene av dem om hun hadde konvertert til islam. Da hun bekreftet dette ble kvinnen hissig, og hun skjelte ut begge to og sa at de var hijabhorer og landsforrædere fordi de var muslimer. Hun tok også tak i barnevogna til den ene kvinne og ristet på den, slik at kvinnens ett år gamle sønn våknet og begynte å gråte.

Kvinnen ble dømt etter straffelovens paragraf 185 om hatefulle ytringer.

Kvinnen ble også dømt for vold mot en drosjesjåfør, etter at hun ikke ville gjøre opp for seg etter en drosjetur fra Sandefjord til Stavern i november i fjor. I tillegg ble hun dømt for trusler mot drosjesjåføren og en mann som hjalp ham.