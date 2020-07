Ifølge politiet er 31-åringen norsk statsborger, men ikke etnisk norsk.

– Hendelsen i natt fikk et tragisk utfall hvor en kvinne i 50-årene omkom, en annen ble hardt skadd og en tredje skadd, men med mindre alvorlige skader, sier politiinspektør Agnes Beate Hemiø i Øst politidistrikt på en pressekonferanse onsdag.

Politiet opplyser at siktede er tidligere tiltalt for vold.

Relasjon til to av ofrene

Politiet har så langt fått stadfestet at gjerningsmannen har en relasjon til to av ofrene, men ikke til den avdøde kvinnen. De ønsker å avhøre 31-åringen i løpet av onsdag.

– Drapsofferet er ikke av samme etniske opprinnelse som siktede, sier Christian Berge, avsnittsleder i etterforskningsavdelingen i Øst politidistrikt.

31-åringen har fått oppnevnt advokat Harald Otterstad som forsvarer. Sønnen til Otterstad, advokatfullmektig Marius Otterstad, er stedfortreder for den oppnevnte forsvareren, og bekrefter til NTB at han onsdag ettermiddag er på vei til Sarpsborg.

– Jeg er på vei til et avhør, hvor siktedes psykiske helse også vil bli vurdert av to sakkyndige, forteller han til NTB.

Politiet opplyste først om at Vigdis Brandstorp var oppnevnt som forsvarer, men hun bekrefter at Harald Otterstad overtar hennes klient fordi siktede og Otterstad har et klientforhold.

Undersøker mannens psykiske helse

Etterforskningen viser så langt at det kun står én gjerningsperson bak knivstikkingene, ifølge politiet.

– Undersøkelser av vedkommende og politiets kontakt med ham så langt, tilsa at han ble fremstilt for lege og ble senere innlagt på sykehus. Politiet undersøker nå om mannens psykiske helse har hatt betydning for hendelsesforløpet, heter det i en pressemelding fra politiet.

Hemiø bekrefter at gjerningspersonen har en historikk med psykisk helse.

Tre kvinner knivstukket

Politiet fikk først inn melding klokken 23.30 tirsdag kveld om en kvinne som var knivstukket ved bussholdeplassen Sarpsborg. Kvinnen satt i en bil og ventet på en slektning, ifølge politiet. Kort tid etter kom det meldinger om to nye knivstikkinger i St. Nicholas gate og Oscars gate.

Politiet sendte alle tilgjengelige mannskaper til Sarpsborg da de fikk melding om hendelsen, og oppfordret folk til å holde seg innendørs. Store deler av Sarpsborg sentrum ble sperret av. Nødetater fra hele Østfold ble sendt til Sarpsborg og luftambulanse var også raskt på plass. Også patruljer fra Oslo-politiet bisto.

Et av ofrene gjenkjente gjerningspersonen, som ble pågrepet der han bor, en time etter at politiet mottok første melding.

Satt kriseteam

Sarpsborg kommune har satt kriseteam etter knivdramaet natt til onsdag.

– Dette er først og fremst en grufull og tragisk hendelse. Våre tanker går nå til dem som er rammet av episodene i natt. Ofre, pårørende og vitner. Det er uforståelig at noe sånt kan skje, men likevel har det skjedd, sier ordfører Sindre Martinsen-Evje til Sarpsborg Arbeiderblad.

Politiet opplyser at de ønsker å komme i kontakt med personer som har vært vitne til en eller flere av hendelsene, og andre som kan ha opplysninger i saken.

PS! Du leser nå en åpen artikkel. For å få tilgang til alt innhold fra Dagsavisen, se våre abonnementstilbud her.