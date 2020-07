En 31 år gammel mann siktes for drap og drapsforsøk etter knivstikkingen i Sarpsborg. Mannen har en relasjon til to av de tre ofrene.

Ifølge politiet er 31-åringen norsk statsborger, men ikke etnisk norsk.

– Hendelsen i natt fikk et tragisk utfall hvor en kvinne i 50 årene omkom, en annen ble hardt skadd og en tredje skadd, men med mindre alvorlige skader. Gjerningsmannen er tidligere domfelt for vold, sier politiinspektør Agnes Beate Hemiø i Øst politidistrikt i en pressemelding.

Politiet har så langt fått stadfestet at gjerningsmannen har en relasjon til to av ofrene, men ikke til den avdøde kvinnen. De ønsker å avhøre 31-åringen i løpet av onsdag.

– Undersøkelser av vedkommende og politiets kontakt med ham så langt, tilsa at han ble fremstilt for lege og ble senere innlagt på sykehus. Politiet undersøker nå om mannens psykiske helse har hatt betydning for hendelsesforløpet, heter det i pressemeldingen.

Så langt bekrefter etterforskningen at det kun står en gjerningsperson bak knivstikkingene, ifølge politiet.

Politiet fikk først inn melding klokken 23.30 tirsdag kveld om en kvinne som var knivstukket i sentrum av byen like før midnatt. Kort tid etter kom det meldinger om to nye knivstikkinger i St. Nicholas gate og Oscars gate.

Et av ofrene gjenkjente gjerningspersonen, som ble pågrepet på der han bor, en time etter at politiet mottok første melding.

PS! Du leser nå en åpen artikkel. For å få tilgang til alt innhold fra Dagsavisen, se våre abonnementstilbud her.