Hendelsen fant sted i Tawfiiq Islamsk Senter i Åkebergveien på Grønland i februar. Den tiltalte kvinnen bet av øverste del av beinet av lillefingeren til fornærmede, ifølge tiltalen. Påtalemyndigheten mener 52-åringen må dømmes for grov kroppsskade fordi volden «har hatt til følge uhelbredelig lyte eller skade eller arbeidsudyktighet av noen varighet».

Den fornærmede, en kvinne i 30-årene, ble sykmeldt i 17 dager etter hendelsen.

Det var sent på ettermiddagen 9. februar at politiet fikk melding om slagsmål i moskeen, og at den fornærmede kvinnen blødde og var bevisstløs. Da en politipatrulje ankom stedet, måtte de lete en stund før de fant den avbitte fingertuppen og fikk sendt den til sykehuset, ifølge VG s omtale i en nyhetsmelding om hendelsen. (NTB)

