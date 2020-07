Det sammenslåtte selskapet har rundt 15.000 ansatte hvor 8.000 av de er ansatt i Norge. I 2019 hadde selskapene en samlet inntekt på 38 milliarder norske kroner. Arbeiderparti-leder Jonas Gahr Støre frykter at selskapets hovedkontor og teknologiutvikling flyttes ut av Norge.

– Når Aker Kværner Holding foreslås avviklet og hovedkontor i Norge bare garanteres til 2022 er det grunn til å frykte for utflytting av et av viktigste industriselskaper, sier Ap-leder Jonas Gahr Støre.

Det er Arbeiderpartiet imot, sier Støre, som mener staten må sørge for at selskapet blir i Norge.

– Arbeiderpartiet forventer at regjeringen opprettholder det statlige medeierskapet og sikrer at hovedkontor og teknologiutvikling ikke flyttes.

Vil styrke selskapene

Næringsminister Iselin Nybø (V) sier hun støtter sammenslåingen, og at staten ønsker en best mulig utvikling for både Aker Solutions og Kværner.

– En sammenslåing virker forretningsmessig fornuftig og vil skape verdier både for staten som eier og de andre aksjonæren, sier Nybø.

Staten eier altså 30 prosent av Aker Kværner Holding AS, som igjen eier rundt 40 prosent av aksjene i Aker Solutions, Kværner og Akastor. Staten og Aker ASA er blitt enige om å avvikle Aker Kværner Holding, som vil føre til at de blir direkte eiere i det nye fusjonerte selskapet.

Nybø sier hovedkontoret til det nye selskapet skal ligge i Norge.

Næringsminister Iselin Nybø (V) mener sammenslåingen vil styrke selskapene. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

– Ved å kombinere de to selskapene og deres ressurser, vil vi være i stand til å levere et mer komplett tilbud til energibransjen globalt, sier styreleder Leif-Arne Langøy i Kværner i en pressemelding.

Det fusjonerte selskapet skal fortsette som leverandørselskap innen olje, gass og energi.