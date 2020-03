Det planlagte utbyttet var på 0,50 kroner per aksje og ville tilsvart 134,5 millioner kroner. Styret i Kværner, i full enighet med Kværners administrasjon, har bedt aksjonærene om å ikke godta utbyttet på generalforsamlingen 24. mars.

Fagforbundet Negotia, som organiserer ansatte i privat sektor, mener det er et klokt standpunkt i en utfordrende tid.

– Nå er det nødvendig at virksomhetene tar solidariske grep for å sikre et liv også etter at koronakrisen er over. Jeg vil oppfordre aksjonærer i andre selskaper til å avstå fra utbytte slik Kværner legger opp til, sier Negotia-leder Monica A. Paulsen.

Les også: Stortingsflertallet vil ikke si nei til utbytte til bedrifter som får krisehjelp

Kværner besluttet også å donere fem millioner kroner til hver av de kommunale helsemyndighetene i Stord og Verdal. De totalt ti millioner kronene vil bidra til å hjelpe de ulike instansene med å redusere spredningen av koronaviruset.

I tillegg har selskapet donert verneutstyr, inkludert beskyttende ansiktsmasker og vernedrakter, til de lokale helsemyndighetene.

– Et eksempel til etterfølgelse, kommenterer Negotia-lederen.