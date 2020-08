Kutt i dagpenger: Fra 31. oktober er det slutt på særordningene for koronapermitterte

Av: Helge Rønning Birkelund / FriFagbevegelse

Bekreftelsen kommer som et svar på et skriftlig spørsmål fra SVs finanspolitiske talsperson, Kari Elisabeth Kaski.

Det vil ikke bare ramme de som har fått 80 prosent kompensasjon opp til 3G på dagpenger, men vil også gjøre at mange som i dag får dagpenger, vil miste disse. De midlertidige ordningene utgjør 80 prosent kompensasjon opp til 3 G, og 62,4 prosent over dette (rundt 300.000 kroner).

Det omfatter også kutt i ventedager, lavere inngangskriterier på 40 prosent ledighet og 0,75 G i inntekt samt kompensasjonsordninger for lærlinger etter 1. november 2020.

Særordningene

Torbjørn Røe Isaksen viser til at det ble innført flere midlertidige endringer i dagpengeregelverket som et resultat av covid-19. Samtidig bekrefter han at særordninger fra våren 2020 forutsetter at de avvikles 31. oktober 2020.

Samtidig har regjeringen sagt at «vi løpende vil vurdere tiltak og særordninger basert på både smittesituasjonen og forholdene i arbeidsmarkedet. Disse vurderingene vil bli forelagt Stortinget på egnet måte» skriver Torbjørn Røe Isaksen.

SV-Audun Lysbakken synes egentlig at svaret er litt uklart.

– Han åpner for at regjeringen kan gjøre en vurdering. Så det er fortsatt håp, sier Audun Lysbakken til FriFagbevegelse.

Han mener regjeringen nå gjør akkurat den samme feilen som ble gjort da regjeringen ventet og ventet med å ta en beslutning på permitteringsperioden.

– Det skaper naturligvis stor utrygghet hos mange av dem som vil bli rammet 1. november hvis det ikke skjer en ny vurdering. Er det noe regjeringen burde ha lært denne sommeren, er det at denne type spørsmål, som handler om den økonomiske tryggheten til folk, ikke bare kan henge i luften i månedsvis, sier Audun Lysbakken.

– Men svaret er altså ikke en klar bekreftelse på at kuttene vil bli gjennomført. Både vi i opposisjonen og fagbevegelsen må nå presse maksimalt på for at regjeringen skal bli tvunget til å tilbake på dette, legger han til.

Forlenget permittering

Røe Isaksen legger til at regjeringen vil fremme en proposisjon til Stortinget med forslag om å øke dagpengebevilgningen, slik at perioden med dagpenger under permittering og arbeidsgivers fritak fra lønnsplikt blir utvidet til 52 uker i løpet av en 18-månedersperiode.

– Dette bidrar til å hindre oppsigelser. Samtidig vil vi foreslå en arbeidsgiverperiode II etter 30 ukers permittering. Dette vil bidra til at arbeidsgiver da må revurdere behovet for fortsatt permittering, og til en bedre inntektssikring for de permitterte, heter det i svaret fra arbeids- og sosialministeren.

LO-leder Hans-Christian Gabrielsen mener at kriser ofte rammer hardest de som har minst fra før.

– Det gjelder også denne krisen, sier LO-leder Hans-Christian Gabrielsen til FriFagbevegelse, og advarer igjen regjeringen mot å lempe regningen over på arbeidsfolk.

LO-lederen mener de forhøyede dagpengesatsene i permitteringsreglene må forlenges.

– Denne krisen er langt fra over for mange permitterte og arbeidsledige.

Lønna uteblir, mens regninger til strøm, husleie og barnehage fortsetter å komme. Fellesskapet må stille opp for dem, sier Gabrielsen.

– Veldig tøft

Forbundsleder i Fellesforbundet, Jørn Eggum, blir grenseløst forbannet når han blir forelagt svaret fra Røe Isaksen.

– Regjeringen har allerede fratatt folk feriepenger på dagpenger, noe som vil gjøre 2021 til et veldig tøft år for mange og nå kommer altså dette. Selvfølgelig skjønner også vi også at dette er en midlertidig ordning. Men her må man ha is i magen og bruke fornuft, sier Jørn Eggum til FriFagbevegelse,

– Regjeringen har altså lagt ned store deler av samfunnet, reiselivet er et godt eksempel, samtidig som de understreker at folk må være med på dugnaden. Det er ikke dugnad å ta fra folk trygghet og familier penger å leve av. Flere vil også falle utenfor ordningen, legger han til.

Han er spent på om reduksjonen i formuesskatt til landets rikeste også blir fjernet.

– Jeg har mine tvil for å si det sånn. Dette er den blå eliten som tar vare på hverandre, legger han til.

Leder i Industri Energi, Frode Alfheim, mener dette er ille for de det rammer.

– Det er blitt færre permitterte, men det hjelper ikke de som er rammet. Vi er i en ekstraordinær situasjon fortsatt. Alt er usikkert. Hvor lenge dette vil vare er uavklart. Kutte i dagpengene er en alvorlig svekkelse av livsvilkårene, sier Frode Alfheim til FriFagbevegelse.

– Regjeringen inviterte til dugnad i vår. Og har invitert til ny dugnad nå. Da må vi også kunne forlange at regjeringen er med på dugnaden, sier Frode Alfheim.