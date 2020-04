Av Oda Ertesvåg

1. til 4. trinn skal fra mandag 27. april igjen møte opp på skolen etter over en måned med digital undervisning hjemme. Senest mandag 20. april kommer smittevernveilederen som bestemmer hvordan skolene skal drive.

– De smittevernreglene som vi innfører, de vil gjelde alle. Jeg er ganske sikker på at etter vi har fått inn de første elevene, og man har blitt litt trygg på de reglene som gjelder, så vil det gå fint også å sørge for at flere barn kommer inn, sier Melby til NTB.

Hun vil ikke gi noen dato, men sier at alle skolene nå må begynne forberedelsene for at alle elevene skal tilbake.

– De forberedelsene må gjerne starte nå, slik at vi ikke trenger lang ventetid fra vi bestemmer at barna skal tilbake på skolen, til de kan starte, sier hun.

Utelukker ikke lokale variasjoner

Senterpartiet har tatt til orde for at små kommuner med lite koronasmitte bør få kunne åpne skolene raskere. I deler av landet har koronasmitten nærmest stoppet opp. I Rogaland og Møre og Romsdal er det bare påvist to nye smittetilfeller den siste uka, mens Oslo har 287 nye.

Regjeringens hovedmål med å åpne barnehagene og 1. til 4. trinn over hele landet samtidig har vært å få alle med, forklarer Melby. Hennes inntrykk er at flere kanskje har vært mer skeptiske til skole- og barnehageåpning, enn motsatt.

Samtidig utelukker ikke kunnskapsministeren at det kan innføres forskjellige lokale ordninger på sikt.

– Jeg vil ikke utelukke at man på lengre sikt kan gi rom for større lokale variasjoner, både i hvilke trinn som skal være på skolen, og måten det gjøres på. Dette er ting vi må diskutere når vi ser hvordan den første nasjonale åpningen fungerer, sier Melby.

FHI: Tvilsom effekt av stengte skoler

Folkehelseinstituttet mener at effekten av skolestengning for smittespredningen i samfunnet er usikker, sier avdelingsdirektør Line Vold i Folkehelseinstituttet til NTB.

Hun forteller at all tilgjengelig kunnskap tilsier at barn ikke er i risikogruppen for alvorlig sykdom, og at det heller ikke virker som om de spiller en viktig rolle i smittespredningen.

– I en kommune med liten smitte er det i hvert fall ingen grunn til å stenge skoler, vil man tenke, hvis man skal tenke logikk ut ifra effekt av tiltak, sier Vold.

Avdelingsdirektøren sier videre at man ikke kan se bort ifra at det kan komme noe smitte på skoler eller i barnehager siden det er smitte i samfunnet. Vurderingen er likevel at effekten av skolestengning er usikker, og at det er trygt å åpne skolene.

– Med de gode veilederne som nå utarbeides, og at man får på plass gode smittevernrutiner, så mener vi det er forsvarlig, sier hun.

