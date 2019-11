Kun to kvinner på inntektstoppen – trolig er begge der ved en feil

En av kvinnene står oppført med en inntekt på 97,3 millioner kroner, mens den andre står oppført med en inntekt på 75 millioner kroner, ifølge Dagbladet.

Men dette stemmer ikke, sier begge kvinnene.

Opplysninger Dagbladet har hentet fra Skatteetaten for de siste fem årene, viser at ingen av kvinnene har hatt inntekter i nærheten av det de står oppført med for 2018.

Hva den angivelige feilen skyldes, er ikke klart. Skatteetaten vil ikke svare på spørsmål om enkeltpersoner. Kommunikasjonsrådgiver Helen Rist sier følgende på generelt grunnlag:

– Vi kjenner ikke til feil i skattelistene. Dersom en skattepliktig oppdager feil i tallene i skatteoppgjøret, bør han eller hun sjekke hva som er rapportert til Skatteetaten i skattemeldingen og eventuelt næringsoppgaven. De kan ta kontakt med oss hvis de trenger hjelp med dette.

Dermed kan det virke som at det ikke er noen kvinner på listen over de 25 som tjente mest i fjor. Det er imidlertid tre kvinner blant landets 20 rikeste personer, ifølge E24.

Det er Margaret Boel Garmann med en formue på 6,4 milliarder kroner, Else Helene Sundt med en formue på 4,1 milliarder kroner og Rannfrid Rasmussen som har en formue på 2,7 milliarder kroner.

