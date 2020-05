Krisepakken til kulturen og idretten utvides

– Nå legger vi 300 friske millioner på bordet for kulturen, for avlyste konserter og arrangementer. Den ordningen som allerede gjaldt, blir justert litt og utvidet. Det vil si for tre måneder, fra 12. mars til 15. juni, så nå er det 600 millioner kroner i denne potten, sier kulturminister Abid Raja til NTB.

Regjeringen utvider også ordningen for korpsene, idretten og frivilligheten med 300 millioner kroner for en tremåneders periode.

– Det er nå en ordning på litt over en milliard kroner for de samme månedene fra midten av mars til midten av juni, hvor de både kan få dekket bortall av billettinntekter, men også andre typer inntektsbortfall. For korpsene har særlig loppemarkedene vært viktige. Det har det også vært for breddeidretten. De kan nå også få dekket ting som kiosksalg, basarer og parkeringsavgifter, som også er en viktig del av økonomien i den folkebevegelsen, sier Raja.

1,6 milliarder kroner

Totalt blir pakken for kultur, idrett og frivillighet nå på 1,6 milliarder kroner over tre måneder.

Det er kulturrådet som administrerer krisepakken til kulturlivet, mens Lotteri- og stiftelsestilsynet har ansvar for ordningen til frivilligheten og idretten.

Raja innrømmer at den forrige pakken til idretten og frivilligheten ikke traff bra nok. Det legges nå opp til at idrettslagene, korpsene og andre organisasjoner innen frivilligheten kan få dekket inntil 70 prosent av inntektsbortfallet.

– Det de kan forvente, er at de etter søknad kan få kompensert inntektsbortfallet. Vi vil nå lage forskrifter på hvordan det skal gjøres. En måte å gjøre det på er at man dokumenterer hva man hadde av inntekter på loppemarked i fjor. Hvis man hadde planlagt et lignende loppemarked i år, kan man lage et estimat på det og få det dekket, sier kulturministeren.

Tidligere har regjeringen lagt rundt 1 milliard kroner på bordet til disse sektorene, men da var også innretningen annerledes. Blant annet har man ikke fått kompensert bortfall av inntekter fra loppemarkeder tidligere.

Selv om kulturminister Abid Raja presenterte nye tiltak for den kriserammede kulturnæringen og frivilligheten, mener Virke at heller ikke denne kulturpakken treffer godt nok.

– Virke mener langsiktige ordninger må på plass raskt, sier Virke-leder Ivar Horneland Kristensen i en pressemelding.

– Kulturministeren har ikke lyttet

En samlet kulturbransje har vært tydelige på at en ny pakke må ta hensyn til hele verdikjeden og til sesongvariasjonene i kulturbransjen.

– Kulturministeren har hatt alle muligheter til å rette opp dette i denne forlengelsen av ordningen men har ikke lyttet, sier Kristensen og fortsetter:

– Også virksomheter som ikke er skattepliktige må få tilgang på kompensasjonen slik Stortinget har lovet dem. Dette gjelder blant annet museene og ideelt drevne kulturvirksomheter, legger han til.

Kristensen mener en utvidelse til 15 juni er positivt, men altfor kort siden kulturlivet vil være delvis stengt langt frem i tid.

– Det er gledelig at frivilligheten endelig får en inntektskompensasjon som er bedre tilpasset deres drift. Da slipper kor og korps å legge ned fordi loppemarkedet avlyses, sier Virke-sjefen.

Glade for filmstøtte

Krisen har rammet hele verdikjeden av filmarbeidere, manusforfattere, skuespillere, regissører, distributører og kinoer. Kristensen sier at det er fare for at mye ville bli ødelagt for næringen i flere år fremover.

– Med støtte og omdisponeringer i filmfondet har vi fått et viktig gjennomslag for å hjelpe den audiovisuelle næringen gjennom koronakrisa og kulturministeren skal ha honnør for å ha lyttet til denne bransjen, sier Kristensen og fortsetter:

– Tidspunktet disse midlene kommer på er viktig: nå kan filmprosjekter som var i gang reddes, OG det blir mulig å gjennomføre tildelingene av produksjonsmidler til nye prosjekter, sier Kristensen.

Virke-sjefen understreker at vi ikke er i mål med tiltak for hele bransjen.

– Nå vil vi jobbe videre for at de generelle kompensasjonsordningene utvides slik at også produsentleddet omfattes. Det er fortsatt mange selskaper både innen tv-underholdning og serier, filmer og reklame som ikke dekkes av ordningene til NFI, avslutter Kristensen.

