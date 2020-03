Tajik etterlyser flere avklaringer i tiltakspakken som regjeringen la fram fredag, og mener verken folk, bedrifter eller kommunene får bedre forutsigbarhet og trygghet med forslaget.

– Hvis det er noe personer og bedrifter som er rammet av denne krisen ikke har, så er det tid. De skyver på avklaringer for de små og mellomstore bedriftene. De skyver på avklaringer til kommunene som skal tilby vanlige folk velferd i denne ekstremt krevende situasjonen, sier Tajik.

– Det er vanskelig å forstå hvorfor de legger fram en proposisjon som inneholder så få avklaringer, tilføyer hun.

Her er regjeringens fjerde tiltakspakke

Sosial profil

Hun sier at Arbeiderpartiet vil jobbe for å gi denne krisepakken en mer sosial profil og sikre vanlige arbeidsfolk en inntekt de kan leve av. Hun lover også «kraftigere lut» for bedrifter og bransjer som er rammet av krisen.

Hun mener også at kommuner og fylker bør få mer forutsigbar økonomi, slik at de kan etterspørre varer og tjenester.

– Det går an å fortsette å kjøpe inn PC-er til skolen eller møbler til omsorgsboliger som trenger det, påpeker hun.

Etterlyser tiltak for industrien

Heller ikke Frps finanspolitiske talsperson Sylvi Listhaug er fornøyd med tiltakene regjeringen la fram fredag. Hun frykter for de store industribedriftene.

– Det er masse industribedrifter som sliter. Går først de store industribedriftene dukken, vil mange gå med i dragsuget. Et verft har mange underleverandører. Det er klynger vi må ta vare på, mener hun.

Listhaug ønsker å se på skatter og avgifter, som hun mener bør betales tilbake, samt at det gis reduksjoner og fritak.

– Det vil hope seg opp med utgifter dersom man låner penger og utsetter avgifter. Det vil ikke være bedre om vi får et konkursras senere istedenfor nå.

Oppgitt

Hun er skuffet og oppgitt over fredagens krisepakke.

– Jeg hadde forventet mye mer når vi ser hvilken dramatisk situasjon norske bedrifter er i.

Selv om hun sier at hun forstår at det vil ta tid å få på plass, ønsker Listhaug seg en kompensasjonsordning som er tydeligere på hvem som skal få støtte.

– Bedriftene er utålmodige, sier hun.

Skuffet

– Selvfølgelig er det mange bra ting som ligger der. Men jeg er skuffet, istemmer Senterpartiets leder Trygve Slagsvold Vedum.

– Jeg syns det er veldig skuffende. Det er en pakke som ikke står seg opp mot den utfordringen og den krisen som Norge står i akkurat nå. Vi hadde håpet på mye mer konkret, sier SVs Kari Elisabeth Kaski.