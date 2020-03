Kriseloven endelig vedtatt på Stortinget

Lovforslaget er behandlet på rekordtid, etter at regjeringen la det fram torsdag i forrige uke. Det ble kraftig strammet inn av partiene på Stortinget før de stemte over den første gang lørdag. Nå gjenstår bare behandling i statsråd før loven kan tre i kraft.

Den gir regjeringen mulighet til å endre på 62 ulike lover uten å gå via Stortinget. Blant annet kan regler for arbeidstid og saksbehandlingstid settes til side. Men det som først må vurderes, er om det er mulig å endre reglene på vanlig vis, altså ved å gå via Stortinget. Et mindretall på en tredel av de folkevalgte kan også stanse en regelendring ved å sende en melding til Stortinget om dette.

Les også: Drama da opposisjonen tok styring om Ernas krisepakke. Dette er fortellingen om spillet i kulissene (Dagsavisen+)

Loven gjelder bare for én måned, men Stortinget kan forlenge perioden. Også forskriftsendringer regjeringen gjør, gjelder bare så lenge loven gjelder.

Ledende jurister gikk kraftig ut mot det opprinnelige lovforslaget fordi de mente det ville gi regjeringen alt for vide fullmakter.

Samleside: Alt du trenger å vite om korona