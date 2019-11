Mannen ble i november 2017 tiltalt for å ha forgrepet seg på flere jenter under 16 og 14 år. Saken mot ham ble berammet til april 2018, men mannen dro til USA før tiltalen var forkynt for ham, skriver Gudbrandsdølen Dagningen.

– Kripos har lagt ned mye ressurser på å peile ham inn. Vi har hatt stor nytte av nettverket deres mot USA, sier politiadvokat Hans Petter Ommedal i Innlandet politidistrikt til avisa.

Mannen er tiltalt for voldtekt av barn under 14 år.

Tiltalte ankom Gardermoen onsdag, og ble torsdag varetektsfengslet i seks uker i frykt for at han igjen vil unndra seg straffeforfølging, til tross for at passet hans er beslaglagt. I fengslingsmøtet la retten vekt på at siktede var klar over at han var under straffeforfølgelse i Norge da han valgte å reise til utlandet og bli der.

– Han var ikke kjent med tiltalen da han forlot landet for halvannet år siden. På grunn av dette var han heller ikke klar over at han var internasjonalt etterlyst, sier advokat Jan Erik Teigum til Dagbladet.

Han tilføyer at tiltalte har forbindelse til USA, noe som var årsaken til reisen.

– Håpet er nå at vi får gjennomført rettssaken i løpet av de kommende seks ukene. Når det gjelder varetektsfengslingen, så har min klient tatt betenkningstid for avgjørelsen, sier Teigum til avisa.