Krigshelten Ragnar Ulstein er død

Ulstein døde tirsdag morgen. Det opplyser Ulsteins sønn Anders Ulstein til NTB.

Ulstein ble født 19. april 1920 i Ulstein i Møre og Romsdal og var en fremtredende motstandsmann under andre verdenskrig.

Ulstein var løytnant i den britiske militæravdelingen Kompani Linge, som besto av norske frivillige som skulle delta i britisk ledede operasjoner i Norge under krigen og organisere, instruere og lede den norske motstandsbevegelsen.

Ulstein deltok under flere operasjoner, deriblant landgangen i Reine i desember 1941 og i en sabotasjeaksjon mot et forsynings- og troppeskip i Nord-Gulen utenfor Svelgen i 1943.

Fra høsten 1944 ledet Ulstein oppbyggingen av hjemmestyrken med kodenamnet «Siskin» i Sogn.

Ulstein jobbet etter krigen som journalist, sakprosaforfatter og statsstipendiat og skrev flere bøker om norsk deltakelse i andre verdenskrig. Han tok aktivt del i kampen for at de norske fangene i tyske konsentrasjonsleirer skulle få erstatning fra Forbundsrepublikken Tyskland, og var sterkt engasjert i arbeidet for krigsinvalidene. Ulstein var også aktiv politisk i Venstre.

Ulstein ble for sin krigsinnsats tildelt blant annet St. Olavsmedaljen med to ekegrener, Deltagermedaljen, Haakon VIIs 70-årsmedalje og britiske Military Medal. For sitt arbeid etter krigen er han tildelt Kongens fortjenstmedalje i gull og Forsvarets hederskors. Ulstein er for deltakelsen i Tysklandsbrigaden tildelt Forsvarets medalje for internasjonale operasjoner og Tysklandsbrigadens veteranmedalje.

