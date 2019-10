KrF vil ikke svare på om de som har mistet AAP skal leve på sosialhjelp

– Vi er kjent med situasjonen og har forståelse for at den kan være krevende for mange. Du spør imidlertid etter forhold som vi vurderer det er rett å drøfte internt med samarbeidspartiene før vi kommenterer i mediene, skriver Geir Toskedal i en e-post. Han sitter i arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget..

Dagsavisen har gjentatte ganger spurt KrF om hva partiet mener om at stadig flere personer ender på økonomisk sosialhjelp eller står uten registrert inntekt etter at regjeringen strammet inn regelverket for arbeidsavklaringspenger (AAP) 1. januar 2018.

KrF har svart at de følger situasjonen tett og avventer evalueringsrapporter fra Nav. Til Dagsavisen har Toskedal tidligere uttalt:

«Det har aldri vært meningen at AAP skal være en permanent stønad, men heller ikke at uavklarte personer uforskyldt skal havne på sosialstønad.»

Men KrF har ikke gitt noe svar på hva partiet mener må gjøres for å sikre at de som ikke er avklart ender på økonomisk sosialhjelp.

Rapporten fra Nav

Sist uke la Nav fram den mest omfattende evalueringsrapporten om hva som har vært konsekvensene av regjeringens innstramming.

Av rapporten går det fram at det har vært en markant økning i antallet personer som står registrert uten inntekt seks måneder etter at de falt ut av AAP-ordningen. Totalt var det 10.000 personer som havnet i denne kategorien i 2018.

I rapporten skriver forskerne: «Det er liten tvil om at regelverksendringene for AAP har ført til at flere avslutter til sosialhjelp eller ingen registrert inntekt.»

KrF stemte imot innstrammingen i AAP-regelverket. Opposisjonen, som ønsker å reversere endringene, har derfor gått hardt på KrF og avkrevd svar på hva partiet mener om saken nå.

Aps Lise Christoffersen har utfordret partiet en rekke ganger og mener de nå må svare siden det foreligger flere evalueringsrapporter.

– KrF har sagt at de vil vurdere AAP-innstrammingen på nytt når de vet mer. Nå vet de mer. Er de villig til å snu og støtte sitt tidligere standpunkt? spør Christoffersen.

Arbeiderpartiet har foreslått at regjeringen utvider muligheten for å gi forlengelse til personer som Nav eller helsevesenet ikke har klart å avklare før makstida går ut.

Da regjeringen strammet inn regelverket, ble makstida kuttet fra fire til tre år. Vilkårene for å få forlengelse ble kraftig skjerpet. Og det er innstrammingen i unntaksbestemmelsene for å få forlengelse som har ført til at mange har falt ut av ordningen før de er avklart.

Ap og Christoffersen mener regjeringen med innstrammingen i realiteten har snevret inn adgangen til folketrygden.

– Folketrygden er blant andre for syke. Sosialhjelp er for en annen gruppe, de som ikke har rett på trygd. Når færre får rettigheter i folketrygden, sier det seg selv at sosialhjelpen øker, sier Christoffersen.

Svarene fra Toskedal

Dagsavisen har stilt Toskedal spørsmål om hva KrF mener om AAP-innstrammingen etter at de har lest den siste rapporten. Han har også fått spørsmål om hva partiet mener må gjøres for å unngå at AAP-mottakere havner på sosialhjelp og om partiet mener personer som ikke er avklart og fortsatt står med nedsatt arbeidsevne i Navs registre, skal leve på økonomisk sosialhjelp. Det siste spørsmålet ville Toskedal altså ikke svare på.

Om rapporten, skriver han følgende:

– Vi har lest rapporten fra Nav med interesse. På den positive siden ser vi at det er tydelig vekst i sannsynligheten for å avslutte til jobb for de med lang varighet av APP. Dette er en gledelig utvikling. Rapporten peker også på at vi har fått raskere avklaring, noe som også er positivt og i tråd med intensjonen til det flertallet som vedtok endringene i AAP-ordningen.

Ifølge Nav-rapporten viser beregningene at sannsynligheten for å være i jobb har økt med 1,5 prosentpoeng når man sammenligner 2018-tallene med perioden 2015–2016. Men forskerne har ikke tall på om folk jobber flere timer eller hvor mange som er i full jobb. Forskerne har bare sett på dem som er i jobb minimum fire timer per uke.

Om funnene som viser at det er en markant økning i antallet personer som går fra AAP til sosialhjelp eller ingen registrert inntekt, skriver Toskedal:

– Det er riktig at rapporten viser til at flere avslutter til sosialstønad og det er der vårt fokus ligger nå. Vi har stor forståelse for at det å havne på sosialstønad er en krevende situasjon for dem som rammes. Som sagt tidligere, så følger vi denne situasjonen nøye i takt med at vi får oppdatert informasjon om hvordan endringene har slått ut og vi diskuterer det regelmessig med våre regjeringspartnere.

