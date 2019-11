– Dersom man skal ha statlig godkjenning for hvilke tema man kan snakke om og be for, vil det være et kraftig inngrep i trossamfunnenes rom. Det opplever jeg som et kraftig overtramp, sier Hans Fredrik Grøvan til Dagen.

Grøvan tilhører flertallet i KrFs stortingsgruppe som har satt foten ned for å utrede et forbud mot den omstridte terapien.

Les også: – Jeg trodde sånne holdninger var forbeholdt ekstreme miljøer i USA, men de lever her i Norge

– Et forbud mot konverteringsterapi vil føre til svært krevende avgrensninger, og vil kunne true selve trosfriheten i landet vårt, sier han.

Tirsdag sendte kultur- og likestillingsminister Trine Skei Grande (V) et brev til Stortinget om at de ønsker å utrede et forbud på vegne av de tre andre regjeringspartiene. I utredningen skal man også se nærmere på trosfrihet og diskrimineringsvern.

– Jeg setter trosfriheten høyt, og respekterer menneskets frie valg til å oppsøke den veiledning de selv ønsker, også når det gjelder egne tanker rundt seksuell orientering, sier KrFs parlamentariske leder Hans Fredrik Grøvan.

Les også: Sterke reaksjoner på Ropstad-utspill om menneskesyn