Kirkens Nødhjelp har vurdert utkastet til partiprogram fra alle partiene på Stortinget for å se hvem de mener leverer best på klima og utvikling.

Topplasseringene går til Kristelig Folkeparti (KrF) og Miljøpartiet de Grønne (MDG), som begge får ni av totalt ti mulige poeng, eller jordkloder. Bak følger Sosialistisk Venstreparti (SV) med 8,5 jordkloder.

For fire år siden tronet SV på topp sammen med KrF, men nå har MDG tatt igjen på utviklingspolitikken, mener organisasjonen.

– SV er fortsatt veldig bra, mens KrF og MDG vurderes å ha den sterkeste og mest helhetlige politikken, sier Lisa Sivertsen, leder for politikk og samfunn i Kirkens Nødhjelp, til Dagsavisen.

Bak tettrioen følger Arbeiderpartiet, Venstre og Rødt, alle med 6,5 poeng. Senterpartiet får 5,5, Høyre 3 og Fremskrittspartiet 2 jordkloder.

Vil skape debatt

For å komme fram til lista, som lanseres fredag, har Kirkens Nødhjelp vurdert alle programutkastene opp mot anbefalinger de har spilt inn til partiene, forklarer Sivertsen.

– Vi måler dem opp mot det vi mener bør være standard på utvikling og klima, sier hun.

Resultatet er det de kaller en løypemelding, og nye vurderinger venter når de endelige programmene vedtas på landsmøtene til våren. Fram til da håper organisasjonen på debatt innad i partiene, og at både velgere og medlemmer skal engasjere seg.

– Vi håper partiene vil lytte og se det som faglige innspill og en sterk anbefaling i arbeidet videre med programmene, fortsetter hun.

Sist ga de terningkast da de bedømte partiene, mens i år er det jordkloder som gjelder. Det er mulig å få maks ti kloder, og partiene vurderes blant annet ut fra politikken innen klima, våpeneksport og bistand. Tidligere historikk spiller også inn.

– Vi har sett på hvem som har tatt inn ting, og har kanskje dømt litt hardere hvis noe har falt ut, sier Sivertsen.

På bunn

Fremskrittspartiet får to av ti mulige poeng av Kirkens Nødhjelp. I vurderingen skriver organisasjonen blant annet at det er «beklagelig at Frp vier så lite plass til utviklingspolitikk, da de ofte deltar aktivt i samfunnsdebatten om tiltakenes effekt».

Sylvi Listhaug, leder i Fremskrittspartiets programkomite, mener vurderingen viser at partiet er på rett spor i forslaget til nytt partiprogram.

– Vinnerne i kåringen til Kirkens Nødhjelp er KrF, MDG og SV. Tre partier som har absolutt ingen sperrer hva gjelder å svi av norske skattepenger på dyre symboltiltak i utlandet. Når det er premisset for å vinne, er det en glede for oss å få sisteplassen i denne kåringen, skriver Listhaug i en epost til Dagsavisen.

Kirkens Nødhjelp løfter gir samtidig honnør til andre sider ved Frps program, særlig at partiet over lang tid i programmene sine har tatt til orde for sletting av gjeld.

Ny topplassering

KrF og de andre med høy score ser ikke bare på bistand, men også de andre verktøyene som må brukes for å få mindre fattigdom i verden, sier Sivertsen i Kirkens Nødhejlp.

Erik Lunde ledet KrFs programkomite, som onsdag la fram utkastet som nå høster skryt. Han synes det er hyggelig å høre vurderingen fra Kirkens Nødhjelp.

– Dette er et område som KrF har et veldig sterkt engasjement på. Det er fint å få bekreftelse på at jobben i programkomiteen har vært bra, sier Lunde til Dagsavisen.

Selv om partiet får mye skryt, får de også noen anbefalinger om ting de kan ta inn i programmet sitt. Lunde svarer at de er glade for innspill fra Kirkens Nødhjelp og andre organisasjoner som er opptatt av utvikling, rettferdighet og miljø.

– Det tror jeg man vil se i hele programmet. En ting er selve utviklingskapittelet, men vi har forslag spredt gjennom hele som mer indirekte påvirker kampen for bærekraftsmålene, sier Lunde.

– Rammer de fattigste hardest

Sivertsen i Kirkens Nødhjelp er fornøyd med at flere partier har kommet med sterkere miljø- og klimapolitikk siden sist, i tillegg til at menneskerettigheter har fått større plass i noen programmer. Men organisasjonen er ikke helt fornøyd ennå.

– Det har skjedd mye i verden i løpet av denne perioden, med mer snakk om internasjonale avtaler, som Parisavtalen, og bærekraftsmålene. Vi hadde håpet at partiene skulle ha sterkere politikk på det med bærekraft, sånn generelt. Vi er skuffet over at vi ikke ser det tydelig nok, sier Sivertsen.

Flere kriser er i dag under oppseiling i verden, og Kirkens Nødhjelp trekker fram at gjeldsbyrden har økt dramatisk de siste årene. 122 utviklingsland har nå nådd kritiske gjeldsnivåer, og koronapandemien kan forverre situasjonen enda mer.

Framover er det viktig å fortsatt sikre at 1 prosent av Norges Bruttonasjonalinntekt (BNI) går til bistand, sier Sivertsen. Det er et av de viktigste verktøyene for å nå verdens mest sårbare, og det er spesielt viktig nå, fortsetter hun.

– Alle krisene som rammer verden rammer de fattigste hardest, sier Sivertsen.

