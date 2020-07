Krekar fikk ikke medhold i ankesaken i Italia

Saken er oppdatert

63 år gamle Najumuddin Faraj Ahmad, som er bedre kjent som mulla Krekar, ble i 2019 dømt av det italienske rettsvesenet til tolv års fengsel for terrorplanlegging.

Krekar har den siste tiden sittet i høysikkerhetsfengselet Badu 'e Carros på Sicilia. Fredag fulgte han ankesaken som fant sted i byen Bolzano, via videolink.

Fredag ettermiddag kom altså kjennelsen fra retten, som ikke ga 63-åring medhold i anken, skriver TV 2.

Uenighet om bevis

Italiensk påtalemyndighet mener å ha klare bevis for at Krekar er leder og grunnleggeren av et terrornettverk ved navn Rawti Shax.

Krekars italienske forsvarer, advokat Vittorio Plati, mener imidlertid at det ikke eksisterer bevis for at Krekar har deltatt i terrornettverket.

– I loven går det tydelig fram at det ikke er nok å bare planlegge og omtale terrorisme. Det må også finnes fysiske bevis som underbygger dette, og det har vi ikke etter min mening her. Terror gjennomføres med fysiske midler, sier forsvarer Plati til TV 2.

– Ikke en tradisjonell ankesak

Krekars norske forsvarsadvokat, Brynjar Meling, uttalte til NTB tidligere denne uken at han frykter at saken vil versere i det italienske rettssystemet i mange år.

– Dette er ikke en tradisjonell ankesak, sa han.

Krekar ble pågrepet i Oslo av PST etter at dommen falt mot ham i Italia i fjor sommer. Han satt i varetektsfengsel fram til han ble utlevert fra Norge til Italia i mars i år.