Mens folk på denne tiden i fjor brukte mer penger på utenlandsreiser, klær og sko enn nå, går det i år mye mer til både Vinmonopolet og dagligvarebutikker, mens de store vinnerne er hobbybutikker, hagesentre, møbler og kosmetikk, ifølge Dagens Næringsliv.

– Restaurantene står fortsatt ganske tomme, og i reiselivet er det få tegn til at folk booker og betaler sommerferien ennå, sier Ine Oftedahl, direktør for datatransformasjon i DNB, som mener bruken av kortene tyder på at mange fortsatt koser seg hjemme.

Ifølge tallene til DNB falt betalingskortbruken med 30 prosent da koronakrisen traff Norge, men nå er den faktisk 2 prosent over samme tid i fjor.