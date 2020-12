Tallene for tredje kvartal viser et totalt medlemstall på 966.864 medlemmer. Det er en økning på 19.377 medlemmer det siste året, og brorparten har kommet under koronakrisen, skriver FriFagbevegelse.

LO-leder Hans-Christian Gabrielsen tror økningen er en korona-effekt, og at folk søker trygghet i urolige tider.

Til Børsen, som omtalte saken først, sier Gabrielsen at LO under hele koronakrisen har vært opptatt av å sikre tryggheten og inntekten til folk.

Han trekker fram utvidelse av permitteringsperioden til 52 uker, høyere dagpengesatser for de permitterte og arbeidsledige, samt lønnstilskudd til bedriftene som tar de ansatte raskere tilbake i jobb.

– Dette er tiltak som aldri hadde kommet på plass uten at LO hadde presset kraftig på, sier Gabrielsen.

På arbeidsgiversiden kan Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) melde om 3.000 nye medlemsbedrifter så langt i år. Disse sysselsetter over 21.000 årsverk, skriver Børsen.

