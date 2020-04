Oppslutningen til Høyre i april ligger på 24,6 prosent. Fremgangen fra mars er på hele 4,8 prosentpoeng, viser målingen Kantar har laget for TV 2.

– Det er hyggelig med gode tall. Men det viktigste nå er å slå ned smitten og sikre at vi har jobber å gå til etter pandemien, sier statsminister Erna Solberg til TV 2.

Arbeiderpartiet går også markert fram med 3,3 prosentpoeng til 24,8 prosent: Det skjer imidlertid etter en måling i mars som var den dårligste på to år.

Størst tilbakegang er det likevel Senterpartiet som har, med et fall på 2,8 prosentpoeng til 14,8 prosent.

Blant partiene som vaker rundt sperregrensen er regjeringspartiet KrF og MDG over grensen på 4 prosent etter at KrF gikk fram 1,1 prosentpoeng. Rødt og Venstre er under sperregrensen.

Venstre får bare 2,3 prosent, et fall på 1,4 prosentpoeng etter Trine Skei Grandes avgang som partileder, og partiet ville bare kommet inn på Stortinget med en representant fra Oslo dersom det var valg i dag.

Partienes oppslutning i prosent (endring fra mars i parentes): Ap: 24,8 (+3,3), H: 24,6 (+4,8) Frp: 12,3 (-1,4) KrF: 4,1 (+1,1) Sp: 14,8 (-2,8) SV: 7 (-1,5) V: 2,3 (-1,4) R: 3,8 (-0,3) og MDG: 4,6 (-0,9).

Målingen er tatt opp mellom 25. og 31. mars og 980 personer er intervjuet. Feilmarginen er mellom 0,8 og 2,8 prosentpoeng og størst for de største partiene.

