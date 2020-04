Koronaviruset har tatt 101 liv i Norge

En sykehjemsbeboer i Bergen døde onsdag etter å ha fått påvist smitte av koronaviruset. Beboeren på Fyllingsdalen sykehjem hadde en alvorlig underliggende sykdom, skriver Bergens Tidende.

Dødsfallet ble det 100. koronadødfallet som er registrert i Norge.

Like etter ble det kjent at en eldre beboer på et sykehjem i Bærum døde onsdag av koronaviruset, skriver VG.

Dødsfallet er det åttende i kommunen.

Siden det første dødsfallet ble registrert 12. mars, er dermed i alt 101 personer døde. 54 har dødd på sykehjem, mens 43 har dødd på sykehus, viser NTBs oversikt. Tre personer har dødd i eget hjem.

Viken har hatt flest koronadødsfall med 41, mens Oslo har hatt 26 dødsfall.