Koronasaker hemmeligholdes av regjeringen

Grunnloven slår fast at alle har rett til innsyn offentlige dokument, men mange av notatene fra regjeringens covid-19-utvalg og Beredskapsutvalget mot biologiske hendelser er unntatt offentlighet, skriver Aftenposten.

Det blir i de fleste tilfeller vist til «hensynet til intern saksbehandling».

– Jeg er veldig opptatt av at beredskapsutvalget faktisk fungerer som et beredskapsutvalg for å håndtere krisen. Det er vi helt avhengig av. Da vil det noen gang være den type vurderinger som er gjort, mens andre ganger blir det offentlig, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie (H).

Daglige statusrapporter, brev fra Folkehelseinstituttet (FHI) om smitterisikoen ved åpne videregående skoler, notat om kommunenes kapasitet til å håndtere viruset og FHIs redegjørelse for håndteringen av koronaviruset er noen av dokumentene som mediene er nektet innsyn i.

Generalsekretær Arne Jensen i Norsk Redaktørforening mener koronakrisen setter pressefriheten under press og at regjeringen driver med sensur av kilder.

«En rekke sentrale dokumenter, med viktige premisser for hvilke koronatiltak som skal iverksettes og virkningene av tiltakene – helt vital informasjon for publikum – unntas fra allmennhetens kunnskap», skriver han i en kronikk i Aftenposten.

